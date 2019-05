Tanz mit Botschaft

Am Mikrofon: Nina Coenen und Sami Alkomi moderieren beim Kinder- und Jugendfestival auf der Marktsplatzbühne. © Foto: Kuba Kruszakin

Synchron zum Takt der Musik: Eine Tanzgruppe bewährt sich auf der Bühne vor dichten Publikumsreihen. Die Mädchen gehörten zu mehr als 700 Teilnehmern, die am Wochenende in Eberswalde auftraten. © Foto: Kuba Kruszakin

Kuba Kruszakin

Eberswalde (MOZ) Riesige Trampoline, Karussells und andere vielfältige Attraktionen und zahlreiche Besucher – so sieht der Eberswalder Marktplatz am Wochenende aus. Nein, es ist kein neuer Freizeitpark entstanden. Das Kinder- und Jugendfestival lädt Talente ein, sich hier auf großer Bühne zu beweisen. Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen, denn es heißt Finale.

Es ist kurz nach 14 Uhr. Der erste Tanzwettbewerb für Kindertagesstätten und Horte ist gerade zu Ende gegangen. Nun wird das Tanzhaus Eberswalde auf die Bühne gebeten – mit einer besonderen Show, die sich das Thema Umwelt zum Schwerpunkt nimmt. Eine Chance, eine Message zu schicken, so Elena Georgieva, die die Kinder der Tanzschule begleitet. Die Message heißt: zusammen für die Umwelt da sein – zusammen tanzen, zusammen kämpfen, zusammen zeigen, dass es auch anders geht. Später werden ihre Tanzschüler noch an mehreren Wettbewerben teilnehmen. "Man freut sich immer, da zu sein", beschreibt die 28-Jährige das Gefühl, welches mit dem Auftritt verbindet.

Den fast 700 übrigen Teilnehmern aus verschiedenen Einrichtungen dürfte es ähnlich gehen und auch die Zuschauer unterschiedlichen Alters freuen sich darüber, was sie hier erleben. Für ein hauptsächlich an Jüngere und Familien gerichtetes Fest bemerkt ein aufmerksames Auge auch überdurchschnittlich viele ältere Jugendliche und junge Erwachsene. "Mich hat hier eher der Zufall hergebracht", erzählt die 31-jährige Julia Konrad. Sie und ihr Bekannter haben nämlich gesehen, es werde irgendwas aufgebaut und dachten, das sollten sie sich mal anschauen. "Das sind schöne Sachen. Die Kinder und Jugendlichen werden gewürdigt, dass sie sich einsetzen und was machen", fügt sie hinzu.

Justizminister Schirmherr

Obwohl eine Jury am Ende die Auftritte bewertet, gibt es beim Kinder- und Jugendfestival keine Verlierer, denn jeder bekommt eine Urkunde. Ganz vorne dabei: Politiker und Förderer. Daher fehlen auch große Worte über politische Themen nicht. So gibt sich beispielsweise Landesjustiz- und Europaminister Stefan Ludwig (Die Linke) die Ehre. Er hatte die Schirmherrschaft inne. "Für mich ist es sehr wichtig, dass die Sprache, die hier auf der Bühne gesprochen wird, der Tanz, keinen Übersetzer braucht", heißt es vom Podium aus.

Der Stadtverordnete Lutz Landmann (SPD) bemerkt, dass sich die Kinder sinnvoll an Kultur und Kunst heranarbeiten und die Zeit in den Einrichtungen sinnvoll nutzen würden. Dem schließt sich Michael Otto an, der zur Kommunalwahl für die CDU kandidiert. "Wichtig ist, dass wir Kinder parteiübergreifend unterstützen. Es ist unsere Pflicht als Gesellschaft, dass wir das finanziell unterstützen und den Leuten die Möglichkeit geben, das durchzuführen", sagt er.

"Es ist eine unglaubliche Arbeit von den Erziehern – es sind nicht nur professionelle Trainer in den Tanzwettbewerben, sondern Erzieher und Kinder, die ihre Freizeit reingeben. Das kann man nicht hoch genug schätzen", so Organisatorin Heike Klein. Daher wäre es ihrer Meinung nach sehr wünschenswert gewesen, wenn der Bürgermeister von Eberswalde den Minister sowie die Teilnehmer begrüßt hätte.