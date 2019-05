Erfrischend offen

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Bevor Svenja Grund, Christina Neuendorf, Bennet Pöschke und Hendrik Zabel in der Aula des Heinitz-Gymnasiums den Schülern der 9/4 über ihre Ausbildung berichteten, kam der Leiter der Staatskanzlei, Martin Gorholt, zu Wort. Er hatte eine Urkunde mitgebracht, die er Rektorin Gabriele Schölzel und Michael Völker von der Industrie- und Handelskammer (IHK) übergab.

"Wir zeichnen die Schule als Demographie-Beispiel des Monats aus." Das Projekt ist beispielgebend für die Berufsorientierung und die Bindung an Unternehmen. ""Es trägt dazu bei, den Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreicher zu machen", lobte Gorholt. Die demographische Entwicklung laufe derzeit besser als prognostiziert. Dennoch gäbe es zwei Probleme, mit denen sich die Gesellschaft und die Unternehmen auseinandersetzen müssen. Zum einen werden die Menschen immer älter, brauchen also gute Gesundheitsangebote und Pflege. Zum anderen wachsen aus den Betrieben mehr Mitarbeiter raus als nachkommen. Deshalb seien die Ausbildungsbotschafter – 75 gibt es derzeit im Land Brandenburg – so enorm wichtig, um jungen Leuten zu zeigen, dass eine fundierte Ausbildung eine gute Alternative oder Ergänzung zu einem Studium ist.

Vier Ausbildungsbotschafter kamen auf Einladung von Kerstin Baur, die am Heinitz-Gymnasium für die Berufs- und Studienorientierung zuständig ist, nach Rüdersdorf und stellten sich auf sehr unterschiedliche, frische Art vor.

Mit Video vorgestellt

Svenja Grund wird im Bad Saarower Hotel Esplanade zur Sport- und Fitnesskauffrau ausgebildet. Die 20-Jährige hatte ein Video mitgebracht und nahm die Zuschauer auf einen Tag mit in ihren Berufsalltag, der von Sportkursen bis zur Beratung reicht. Sie gestand, dass sie das Abitur abgebrochen und erst einmal im Bundesfreiwilligendienst gearbeitet habe, bevor sie sich für die Ausbildung in Bad Saarow bewarb. "Ich rate euch dringend, bevor ihr euch entscheidet, ein Praktikum zu machen, um herauszufinden, ob der künftige Beruf etwas für euch ist", sagte die junge Frau. Sie berichtete auch von ihrer Vergütung, den Diensten zu Feiertagen – auf eine erfrischende Art, die ansteckend gute Laune machte. Hendrik Zabel, mit 22 der Älteste in der Runde entpuppte sich als großer Fan seines Ausbildungsbetriebes, der Igefa Handelsgesellschaft in Ahrensfelde, die alles managt, was man rund um die Ausstattung zum Beispiel von Hotels braucht. Eine Ausbildung als Automobilkaufmann hat der junge Mann, der 23 Monate bei der Bundeswehr diente, abgebrochen, um jetzt Kaufmann für Groß- und Außenhandel zu werden. "Ich finde toll, dass wir bei der Igefa von Anfang an mit einbezogen werden", sagte er. Und berichtete zudem über seine Berufsschule, wo er das theoretische Handwerkszeug erlernt und die Praxis im Unternehmen. Lagerlogistiker, Einzelhandeskaufmann, Fachinformatiker für Systemintegration oder Marketingkaufmann sind weitere Berufe, die in seinem Betrieb angeboten werden. Ganz neu ist der Kaufmann für E-Commerce, also den Online-Handel, berichtete er den Neuntklässlern. Er habe seinen Übernahmevertrag schon in der Tasche, kurz bevor er jetzt seine letzten Prüfungen absolviert. "Ich verkaufe gern, ich rede ganz gut und arbeite gern mit Menschen zusammen. Deshalb ist das, was ich hier mache, genau das Richtige", warb er.

Aufnahmetest bestanden

Christina Neuendorf und Bennet Pöschke sind im ersten Lehrjahr. Beim Energieversorger E.dis werden sie zum Elektroniker/-in für Betriebstechnik ausgebildet. Von den eigenen 14 Azubi sind nur zwei Frauen, erzählte Christina Neuendorf. Bennet Pöschke gestand, dass Mathe nicht zu seinen Lieblingsfächern in der Schule gehörte – so mancher Neuntklässler lächelte verständnisvoll –, aber jetzt, in der Berufsschule, stehe er glatt eins. Beide berichteten weiter von einem Einstellungstest mit Fragen zur Theorie und einem praktischen Teil, von ihrer Ausbildung – fünf Wochen im Betrieb und dann zwei Wochen in der Berufsschule – und ihrer Azubi-Vergütung. Extra gibt es einen monatlichen Zuschuss für die Miete und die Fahrkosten. Nach der Ausbildung haben beide die Möglichkeit, ein berufsbegleitendes oder freies Studium zu beginnen. Die E.dis übernehme bei Letzterem die Studiengebühren.