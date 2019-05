Mit Heimvorteil im Einsatz

Larissa Benz

Rietz-Neuendorf (MOZ) Beate Sonnenburg sitzt entspannt in einem Büro der Fürstenwalder Polizeiwache und lächelt. "Ich liebe meinen Job", sagt sie zu Beginn des Gesprächs. Die 47-Jährige ist seit Mai die neue Revierpolizistin für Rietz-Neuendorf. Das Amt übernahm sie von Andreas Frommholz, der nach Storkow wechseln wird. Parallel dazu bleibt sie aber auch den Fürstenwaldern in ihrer vorherigen Tätigkeit als Revierpolizistin in Fürstenwalde Mitte erhalten.

Die zweifache Mutter, die in Pfaffendorf lebt, freut sich auf die bekannte Aufgabe an neuem Ort: "Das ist wirklich noch die klassische Freund-und-Helfer-Aufgabe", sagt sie und schmunzelt. Als einen "Heimvorteil" bezeichnet Rietz-Neuendorfs Bürgermeister Olaf Klempert im Amtsblatt die Tatsache, dass die Polizistin aus Pfaffendorf kommt.

Der Klassiker, zu dem sie immer wieder gerufen werde, sei nach wie vor der Nachbarschaftsstreit: "Hier geht es meistens erst einmal darum, zu vermitteln", betont sie. Aber auch zu Unfällen im Reviergebiet kann sie direkt über ihre Nummer gerufen werden.

Zunächst sei aus zeitlichen und logistischen Gründen eine regelmäßige Sprechzeit im Rietz-Neuendorfer Rathaus nicht geplant: "Ich bin aber immer über Handy und per E-Mail für die Rietz-Neuendorfer zu erreichen", betont sie. Sie sei dann bemüht, je nach Fall, auch persönlich vor Ort vorbeizuschauen.

Wem es unangenehm sei, Besuch von der Polizei zuhause zu bekommen, könne sich mit ihr auch im Rietz-Neuendorfer Rathaus verabreden. "Außerdem können die Rietz-Neuendorfer natürlich auch zu meinen festen Sprechzeiten in das Fürstenwalder Büro in der Mühlenstraße kommen", sagt sie.

Manches lasse sich aber häufig auch schon telefonisch klären. In dringenden Fällen allerdings, etwa bei Gewalt, sei es besser, direkt die 110 zu wählen: "Wenn jemand mit einem Messer hinter einem steht, sollte man sofort den Notruf wählen", betont sie. Durch den großen Bereich, den sie abzudecken habe, sei es ihr nicht immer möglich, sofort zu kommen.

Die gebürtige Fürstenwalderin kam über Umwege zu ihrem jetzigen Job: "Ich bin zu DDR-Zeiten in die Schule gegangen. Da hat das Bild des Volkspolizisten so überhaupt nicht meinem Berufswunsch entsprochen", sagt sie schmunzelnd.

Veränderung nach der Wende

Nach dem Schulabschluss begann sie eine Lehre als Damenschneiderin. Wie in vielen Wendebiographien kam nach dem Ende der DDR ein Bruch in ihre berufliche Laufbahn. "Anfang der 90er-Jahre hat der Polizei dann Personal gefehlt, ich gab dem Ganzen dann eine Chance", erzählt sie. Nach ihrer Ausbildung war sie zunächst im Wechseldienst in der Wache tätig.

Zehn Jahre lang war sie dann Pressesprecherin in der Fürstenwalder Inspektion. An ihrer jetzigen Tätigkeit als Revierpolizistin schätze sie vor allem, dass sie langfristig Bürger begleiten könne. "Gerade im ländlichen Bereich ist es für die Leute wichtig, einen festen Ansprechpartner zu haben", betont sie.

Beate Sonnenburg ist unter Tel. 0151 51934247 zu erreichen. Wer ein Anliegen hat, kann auch eine Mail an beate.sonnenburg1@polizei.brandenburg.de senden. Ihr Dienstzimmer ist in der Mühlenstraße 5d, Fürstenwalde. Sprechzeiten dort sind Dienstag von 15 bis 17 und Donnerstag von 13 bis 15 Uhr.