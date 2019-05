Großes Gewimmel zum Museumsfest

Andrea Linne

Wandlitz (MOZ) Zum Wandlitzer Museumsfest herrscht am 19. Mai wieder großes Gewimmel. Eine Pflanzentauschbörse lockt, um sich mit Tomaten-, Gurken-, Kürbis- und Zucchinipflanzen oder Salat und Blumen aus eigener Zucht einzudecken. Wer etwas anzubieten hat, kann sich einfinden. Informationen rund um den insektenfreundlichen Garten gibt es gratis dazu. Wer an einem Blumenglücksrad dreht, kann Setzlinge und Samentütchen gewinnen. Das Waldsolarheim und die Waldschule sind ebenso wie der Naturpark Barnim und die Naturwacht mit ihren Ständen dabei, wie die Barnimer Einrichtung informiert.

Naturkundliches Wissen wollen sich die Schauspielerinnen von Fräulein Brehms Tierleben unterhaltsam transportieren. Im Rahmen von drei halbstündigen Auftritten widmen sie sich den Eigenschaften und Geheimnissen von Wolf, Regenwurm und Wildbiene.

Das Museumsfest mit vielen Ständen und Programm findet am und im Barnim Panorama statt: Das Museum ist geöffnet und lockt in diesem Jahr neben der ständigen Ausstellung mit der aktuellen Sonderausstellung "Die große Liebe. Mehr als ein Gefühl". In diesem Kontext sind eine Reihe frisch restaurierter Objekte aus den Sammlungen zu sehen, wie eine Kutsche oder ein reich bemalter Bauernschrank aus dem 18. Jahrhundert. Sonderführungen sind im Angebot. Die Bands des Gymnasiums Wandlitz und der Oberschule Klosterfelde spielen Popsongs, in denen es um die Liebe geht. Von 11 bis 17 Uhr ist eine Menge los. Um 16 Uhr startet der Umzug der Traktoren und historischen Fahrzeuge.