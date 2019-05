Lebenshilfe auf drei Etagen in Nord

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wer sich an einem Freitagmittag auf der Baustelle in der Wladimir-Komarow-Straße umsieht, läuft Gefahr, eingeschlossen zu werden. Die Putzer haben ihre Arbeit getan; nur die Trockenbauer Daniel Doll und Sven May von der Bad Saarower Firma Torsten Wollschläger stehen noch auf Leitern.

Im ersten Obergeschoss des Neubaus neben der Integrationskita "Sputnik" hängen sie die Decke ab. In dem weitläufigen Raum werden voraussichtlich ab November Besprechungen der Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe Oder-Spree sowie ihrer Tochtergesellschaften, der Heilpädagogischen GmbH und der Ambulanten Dienste GmbH, stattfinden. Dann nämlich soll das neue Haus der Lebenshilfe in Nord bezugsfertig sein.

Konzentriert an einem Standort

"Hier ist alles behindertengerecht, über Erdwärme und mit Fußbodenheizung beheizt", sagt Axel Würzburg. Er ist geschäftsführender Vorstand im Verein Lebenshilfe Oder-Spree und führt über die Baustelle. Im Erdgeschoss des nun fertigen Rohbaus zeigt Würzburg den künftigen Bewegungs- und Wahrnehmungsraum. "Er wird von der Frühförderung und der Kita genutzt werden", sagt er. Für Bewegungsspiele müssen in letzterer zurzeit Gruppenräume herhalten.

Das neue Haus in Nord, so Nicole Koch, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Heilpädagogischen GmbH, diene als Beratungs-, Begegnungs- und Bildungsstätte. Auf 800 Quadratmetern finden alle Bereiche der Lebenshilfe und ihre Tochterfirmen, die aktuell an verschiedenen Standorten in der Stadt untergebracht sind, neue Büros und Funktionsräume. Einer ist der Werkstatt- und Forscherraum: Um ihn mit Werkbänken und Materialien ausstatten zu können, hat die Lebenshilfe über die IHK-Projektgesellschaft eine Spendensammlung eingerichtet – ebenso für den Psychomotorik- sowie den Sinnesraum. Von den dafür insgesamt benötigten 49 000 Euro sollen 23 500 über Spenden reinkommen.

Insgesamt teurer als ursprünglich geplant werde der Neubau, sagt Prokurist Henning Brandner. Von 2,9 Millionen Euro seien die Baukosten auf 3,1 Millionen geklettert. Um das zu stemmen, hat der Verein bei der Sparkasse einen Kredit in Höhe von 2,4 Millionen Euro aufgenommen. "300 000 Euro kommen von Aktion Mensch, der Rest sind Eigenmittel", so Brandner.

Am Ende der Tour durch das dreigeschossige Haus steht Würzburg vor von den Trockenbauern verschlossenen Türen. "Dann müssen wir durch eines der Fenster raus", sagt er. Das Glas kommt erst Mitte dieser Woche.