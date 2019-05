Auf sechs Routen zum Denverbrunnen

MOZ

Eisenhüttenstadt Am Mittwoch nächster Woche, dem 22. Mai, laden die Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt, der Seniorenbeirat und die Eisenhüttenstädter Seniorenwandergruppen wieder zur Sternwanderung für Senioren ein. Diese Wanderung findet bereits zum elften Mal statt und ist eingebettet in den Eisenhüttenstädter Seniorentriathlon. Das Motto der Sternwanderung lautet in diesem Jahr "Wenn alle Brünnlein…". Diesem Motto entsprechend haben alle Routen als gemeinsames Ziel den "Denverbrunnen" im Stadtzentrum.

Gewandert wird auf sechs verschiedenen Touren. Start für alle Touren ist um 9.30 Uhr. Angeboten werden sowohl Strecken für Wanderer auch als für Radfahrer und für Nordic Walker. Am zentralen Ziel besteht die Möglichkeit zu einer kleinen Stärkung. Wer möchte, bekommt am Ziel den Nachweisstempel für den Seniorentriathlon. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich pünktlich an den Startpunkten einzufinden.

Wanderroute 1

Die Wanderroute 1 führt durch die Gärten und die Kirschplantage. Sie ist etwa 4 Kilometer lang. Startpunkt ist die Bushaltestelle Altenheim in der Poststraße. Wanderleiter sind Frau Eichholz und Frau Bandholz.

Wanderroute 2

Die Wanderroute 2 führt über den Rosenhügel und die Grünstraße. Sie ist etwa 6 Kilometer lang. Startpunkt ist das Hochhaus Diehloer Straße 2. Wanderleiter auf dieser Strecke sind Frau Meinel und Herr Wimmer.

Wanderroute 3

Die Wanderroute 3 führt über das Kanalufer und das Trockendock. Sie ist etwa 3 Kilometer lang. Startpunkt ist das Inselbad. Wanderleiter sind Herr Niemack und Frau Lange.

Radfahrerroute 4

Die Wanderroute 4 ist eine Fahrradtour und führt über den Kanaldamm und die Insel. Sie ist etwa 4 Kilometer lang. Startpunkt ist die Neue Deichbrücke in Fürstenberg, auf der Dammseite. Tourleiter sind Frau Wendorff und Frau Krüger.

Radfahrerroute 5

Die Wanderroute 5 ist eine Fahrradtour und führt über Lawitz und die Oderwiesen. Sie ist etwa 15 Kilometer lang. Startpunkt ist der Parkplatz Toom-Baumarkt, Höhe Tankstelle. Tourleiter sind Herr Gessner und Herr Müller.

Nordic-Walking-Route 6

Die Wanderroute 6 ist eine Nordic-Walking-Tour und führt über den Rosenhügel und Schönfließ. Sie ist etwa 6 Kilometer lang. Startpunkt ist das Hochhaus Diehloer Straße 2. Tourleiterin ist Frau Göritz.

Weitere Informationen: Andrea Peisker, Behinderten- und Seniorenbeauftragte, Telefon (03364) 566380.