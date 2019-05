Vom Säuseln und Poltern der Liebe

Klaus Kleinmann

Bernau Ich hasse unsere Liebe auf Distanz!", heißt es in einem Lied unserer Tage, und genauso wird es schon unzähligen Paaren gegangen sein, die getrennt voneinander vor sich hin leben und lieben mussten. Heute hilft man sich mit Facebook, Skype, Whatsapp und anderen elektronischen Dienern – früher schrieb man Liebesbriefe. Sebastian Zett und David Lindenblatt hatten für ihren Abend in der Bernauer Stadtbibliothek eine Reihe davon ausgewählt. Unter den Schreibern waren Johann Wolfgang von Goethe, Oscar Wilde, George Sand, Anton Tschechow beziehungsweise Paula Modersohn-Becker und Gottfried Benn.

Sparsam ausgestattet war der Tisch, der auf die Thematik des Abends verwies: Eine üppige rote Rose, eine lange, weiße Schreibfeder, ein Zinnbecher, ein Holzkästchen und ein paar welke Blätter – mehr brauchte es nicht, um den einsamen Schreiber oder die Schreiberin zu symbolisieren.

Daniel Lindenblatt intonierte dazu sehr dezent, aber nicht minder wirksam, seine Gitarren-Improvisationen, die er mit Hall und Sampler diskret untermalte. Sein schienbar müheloses, wunderbar leichtes und leises Spiel hüllte die Lesung in eine wohlige, musikalische Kuscheldecke.

Sebastian Zett las mit professioneller Diktion und Stimmführung. Der literarische Bogen begann im Mittelalter mit Walther von der Vogelweide und setzte sich über Klassik und Romantik bis in die Jetztzeit fort. Die Gefühlslagen, die zum Ausdruck kamen, waren so farbenfroh und facettenreich wie die Liebe selbst. Es wurde geschmachtet, geschimpft, gepoltert und gesäuselt, dass es eine Art hatte. Weil Sitten und Gebräuche einem steten Wandel unterlagen, stellte Sebastian Zett einzelne Epochen mit wenigen Worten dar und half so, die Briefe in einen historischen Kontext einzuordnen.

Über die Schönheit des Lebens

George Sand beschreibt ihrem Geliebten die "peinigende Gier, die durch nichts gestillt werden könnte, als dadurch, dich zu töten. – Ich höre dich nach mir rufen in der Stille der Nacht." Anton Tschechow sagt: "Ach, ich habe schreckliche Sehnsucht. Ich ernähre mich nur noch von Suppe." Oscar Wilde: "Du hast mir die Schönheit des Lebens geschenkt." Und Gottfried Benn: "Kannst du meine Schrift einigermaßen lesen? Sonst lege die Hand auf den Brief, und sein Sinn ist erfüllt." Schade, dass heute kaum noch geschrieben wird...