Steuerfrau übergibt das Ruder

Ines Weber-Raht

Zeschdorf (MOZ) Nach 40 Jahren in der Kommunalpolitik ist es genug, meint Margot Franke. Zeschdorfs Bürgermeisterin tritt zur Wahl der Gemeindevertretung nicht wieder an. Doch sang- und klanglos wollte die 78-Jährige nicht gehen. Am Sonnabend hatte die Alt Zeschdorferin langjährige Weggefährten in die Gaststätte "Am Seeberg" in Hohenjesar eingeladen.

Mehr als 60 Gäste waren der Einladung gefolgt. Neben den Zeschdorfer Gemeindevertretern, Vertretern der Vereine aus der Gemeinde und ihren Ortsteilen, aus Schule, Kitas und Firmen waren auch Revierpolizistin Cäcilia Sommerfeld und Mitarbeiter der Lebuser Amtsverwaltung dabei.

Acht Jahre an Spitze des Amtes

Mit vielen der Letzteren hat Margot Franke einst gearbeitet. Denn nach mehreren missglückten Versuchen, einen externen Amtsdirektor zu bestellen, hatten die Vertreter der fünf Amtsgemeinden 1992 auf die Zeschdorferin gesetzt. Franke amtierte acht Jahre als Amtsdirektorin.

Ihr Nachfolger Heiko Friedemann sprach am Sonnabend von einem Deja-vu, das er habe: Er hatte Margot Franke 2003 an derselben Stelle als Verwaltungschefin verabschiedet. Noch im selben Jahr kandidierte die engagierte SPD-Politikerin, die auch auf Landesebene in ihrer Partei aktiv ist, als Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Zeschdorf. Margot Franke stand seitdem ohne Unterbrechung an der Spitze der Gemeindevertretung.

Heiko Friedemann bedankte sich bei der scheidenden Bürgermeisterin und Amtsausschussvorsitzenden für die außerordentlich gute und stets verlässliche Zusammenarbeit. Er habe sie als "kämpferische Partnerin in der Sache und als Frau mit einem großen Herzen für alle Schwachen" kennengelernt, so der Amtsdirektor. Tatsächlich hatten die Zeschdorfer Schule, Kitas und die Senioren wohl kaum je eine größere Streiterin für ihr Wohl als die Bürgermeisterin.

Im Rückblick auf ihre 40 Jahre Kommunalpolitik erinnerte sich die im Barnim geborene Margot Franke: Sie sei Ende 1978, in Briesen lebend, gefragt worden, ob sie LPG-Vorsitzende in Steinhöfel oder Bürgermeisterin in Mallnow werden wolle. Sie habe sich für Mallnow entschieden, so die studierte Agrarpädagogin und Mutter von drei Kindern. Bis 1992 lenkte die Alt Zeschdorferin die Geschichte des Nachbardorfes – bis zur Bildung des Amtes Lebus, dessen Hauptamtsleiterin Margot Franke zunächst war.

Die Zeschdorfer Bürgermeisterin sagt stolz: "So viel wie in den vergangenen Jahren haben wir noch nie investiert". Mit Unterstützung vieler Bürger hat die Regionalrätin und Kreistagsabgeordnete die Einkreisung Alt Zeschdorfs durch Windräder verhindert. Franke hinterlässt eine Gemeinde ohne Schulden, mit ausgeglichenem Haushalt.

Für Kreistag tritt sie wieder an

Auch wenn sie bald nicht mehr jeden Tag in ihrem Büro im Alt Zeschdorfer Kulturhaus sitzen und sich der Sorgen von Bürgern annehmen wird: Einen kompletten Abschied aus Politik und Ehrenamt vollzieht die Power-Seniorin noch nicht. Eben erst zur Vorsitzenden der Ortsgruppe der Volkssolidarität gewählt, tritt Margot Franke auch zur Wahl des Kreistages noch einmal für ihre SPD an. Uwe Köcher will Zeschdorfs Bürgermeister werden.