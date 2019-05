Deutsche Kampfschwimmer im Niger

Zwölf Einsätze genehmigt

Der Bundestag hat für zwölf Einsätze sein Votum abgegeben. Die Mandatsobergrenzen betragen in Afghanistan 1300 Soldaten, in Mali 1100 plus 350, bei zwei Mittelmeereinsätzen 950 und 650, in Syrien/Irak 800, im Kosovo 800, im Indischen Ozean 600, im Libanon 300, im Sudan 50, im Südsudan 50, in der Westsahara 20. Die tatsächlichen Einsatzstärken weichen ab. Hinzu kommen Ausbildungsmissionen im Niger, in Jordanien, Tunesien und Mauretanien, wobei die im Niger (20 Soldaten) die größte ist.