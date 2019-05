Viktoria Waldvogel

Frankfurt (MOZ) Die Inspirationsquelle von Jürgen Gustav Haase sei oft die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten gewesen, erzählt die Witwe des Malers Marlene Schrecker. "O.T. - Ohne Titel" heißt die aktuelle Ausstellung in der Spectrum Galerie Kunigam, die Kunstwerke des verstorbenen Malers Haase darbieten. Ermöglicht durch seine Frau, können bis zum 15. Juni ausgewählte Werke aus den letzten 15 Jahren seines Schaffens betrachtet werden.Der in Oderberg geborene Künstler absolvierte in Eisenhüttenstadt eine Lehre zum Stahlschiffbauer und studierte später, seiner Leidenschaft folgend, in Leipzig Malerei. In einem Filmausschnitt seines Lebenswerks wurde dessen sensible Persönlichkeit, die sich in vielen seiner Bilder widerspiegelt, beleuchtet. Die Malereien besitzen feine filigrane Linien und Strukturen. Sie sind mit hieroglyphenartigen Details und Symbolen übersät, so dass bei langer Betrachtung stetig neue Elemente auffallen. Die Kleinteiligkeit seiner Bilder erzählen dem Betrachter Geschichten, die der eigenen Phantasie überlassen sind. Deshalb entschied sich Haase bewusst dazu, seinen Kunstwerken keine Titel zu geben, um die Meinung des Beobachtenden nicht zu beeinflussen.

Die Vernissage zog reichlich Interessierte und alte Freunde des Malers an. "Er war nicht nur ein Künstler sondern auch ein sehr liebevoller und guter Freund", erzählt der 71-jährige Reiner Hartmann. Haases Verbundenheit zur Oderregion rührt von seinen Aufenthalten in Sieversdorf. Dort zog er sich häufig in einem kleinen Bauwagen zurück, um von Natur und Umgebung Inspiration zu schöpfen.