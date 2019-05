Gelungene Aufführung

Klaus Kleinmann

Zepernick (MOZ) Engelbert Humperdincks Märchenspiel "Hänsel und Gretel" kam am vergangenen Samstag im Rahmen der fünften Panketaler Kulturtage im schönen Forum der Zepernicker Grundschule zur Aufführung.

"Knusper, knusper, kneischen (später knäuschen, d.R.), wer knuspert an meinem Häuschen?" Die Worte der Hexe aus Grimm’s "Hänsel und Gretel" haben sich in unser Bewusstsein eingeschlichen und sind genauso tief darin verwurzelt wie die Märchenhandlung selber. Sicher ist diese fast schon archetypische Bekanntheit ein Schlüssel zum sensationellen Erfolg von Engelbert Humperdincks Oper gleichen Namens. So war es sicher ein guter Griff des Musikpädagogen und Orchesterleiters Niels Templin, gemeinsam mit Chorleiterin Karin Zapf Humperdincks Singspiel für eine Schulaufführung auszuwählen.

Es muss ein beachtliches Stück Arbeit gewesen sein, die 30 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen unter einen Hut zu bringen und der Aufführung Struktur zu verleihen. Da klang es erstaunlich, als Niels Templin berichtete, ein strammes Probewochenende habe nach individueller Vorarbeit mit den einzelnen Musikern im Wesentlichen ausgereicht. 25 Jahre Berufserfahrung bei der Jugendorchesterarbeit machen sich eben bezahlt.

Die jüngsten Kinder sind zehn bis elf Jahre alt. Die meisten kommen aus Panketal, andere, vor allem Jugendliche, kommen aus Berlin, Eberswalde und Frankfurt/Oder.

Das Orchester ist mit Geigen, Bratschen, Cello, Flöten, weiteren Holzbläsern, Kontrabass sowie Pauken, Trompeten und Horn üppig besetzt und in der Lage, einen dicken Klangteppich auszurollen. Gemessen am jugendlichen Alter und der relativ knappen Probenzeit ist das Ergebnis durchaus beeindruckend. Sicher sorgt der runde Erfolg bei den jungen Musikanten für einen Motivationsschub in der Weiterarbeit.

Aber erst der Chor bringt den richtigen Schwung auf die Bühne, denn er ist es, der die Handlung zum Leben erweckt. Man hört, wie die Mutter (sehr überzeugend: Fiona Reinermann) Hänsel und Gretel in den Wald jagt, weil sie unzufrieden mit deren Leistungen im Haushalt ist. Der Vater (ebenfalls sehr gut gespielt von Marcel Gabsch) macht sich Sorgen, weil am Ilsenstein die Hexe wohnt. Unterdessen wird es Nacht.

Eine gelungene Dekoration mit Bäumen und guten Geistern belebt die Szenerie. Am nächsten Morgen entdecken Hänsel und Gretel das – ebenfalls sehr hübsch gestaltete – Hexenhaus, knuspern daran und rufen damit die Hexe auf den Plan. Die erscheint, prima gespielt von Freya Klien, gruselig maskiert. Sie will die Kinder fressen: Am Ende landet sie selbst im Backofen. "Und bist du dann drin, schwaps!, geht die Tür zu, klaps! Du bist dann statt dem Gretelchen ein Brätelchen!" So singen die Kinder, das Publikum applaudiert begeistert.