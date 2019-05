Der Weg zur Tagesmutter

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eigentlich war die Idee, sich selbstständig zu machen, aus der Not heraus entstanden. In der Zeit der Wende hat Maren Schönherr die Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen und dann noch viele Jahre in einer Kita in Eisenhüttenstadt gearbeitet, wie sie erzählt. Es war jedoch eine Zeit, in der viele Erzieher ihren Job verloren und sich beruflich umorientierten. Grund dafür waren, wie Maren Schönherr erläutert, die zurückgehenden Kinderzahlen, da viele in den Westen oder nach Berlin gingen. "Oder lieber ein Auto als ein Kind haben wollten", so drückt es die 48-Jährige aus, die schon seit vielen Jahren in Brieskow-Finkenheerd lebt.

Hier hat sie dann 2004, ein Jahr nachdem auch ihr gekündigt wurde, den Versuch gestartet, sich als Tagesmutter selbstständig zu machen. Ein halbes Jahr lang hat sie dafür eine Förderung vom Arbeitsamt erhalten – für die gelernte Erzieherin war das auch eine Art Bewährungsphase, um zu schauen, ob das Angebot angenommen wird. Begonnen hat sie zunächst einmal mit einer Krabbelgruppe, damit die Eltern sie erst einmal näher kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Doch bald hat sich ihre Tagespflege für Unter-3-Jährige als feste Kinderbetreuungseinrichtung neben der Kita im Ort etabliert. "Ich hätte nicht gedacht, dass daraus so etwas Schönes entsteht", sagt sie heute. Alle ihre fünf Plätze seien seit 14 Jahren durchgehend belegt, was die 48-Jährige sehr freut, die mit diesem Erfolg nicht gerechnet hat.

Zumal die Kitas im Osten Deutschlands einen sehr guten Betreuungsstandard hätten, betont sie. Zudem sei die Tagesmutter ein Konzept aus dem Westen gewesen, das viele nicht kannten. Am Anfang habe es durchaus Vorbehalte gegeben, wie sich Maren Schönherr erinnert. "Ich musste schon etwas Überzeugungsarbeit leisten", sagt sie. Heute entscheiden sich die Eltern ganz bewusst für dieses "andere" Konzept der Kinderbetreuung, wie die Tagesmutter darlegt. Einzigartig daran ist laut Maren Schönherr die Nähe, zu den Eltern wie den Kindern, sowie der familiäre Umgang miteinander. "Manchmal sitzen wir hier alle gemeinsam am runden Tisch."

Gemeint ist der Küchentisch, an dem an diesem Vormittag um 8 Uhr schon die zweijährige Lahja sitzt und und ein Leberwurstbrot mampft. Für sie schneidet die Erzieherin noch ein paar Gurkenscheiben, die sich das Mädchen gewünscht hat. Eine Stunde seien Maren Schönherr und Lahja nun ganz für sich alleine, dann erst stießen die anderen Kinder dazu. Das jüngste von ihnen ist 1 Jahr alt und erst vor kurzem in ihre Obhut gekommen. Das jüngste Baby, um das sich die Tagesmutter je gekümmert hat, war gerade einmal elf Wochen alt. "Die Mutti wollte ihre Ausbildung zu Ende bringen."

Begleiterin der Eltern

Maren Schönherr betrachtet sich dabei als Begleiterin der Eltern wie Kinder. "Ich unterstütze sie bei allen ihren Entwicklungsschritten." Für sie hat der Beruf sowie die Arbeit mit Kindern etwas Erfüllendes. "Kinder sind immer ehrlich und zeigen, was sie spüren." Sie schätzt es besonders, dass sie sich sehr individuell auf jedes Kind einlassen könne.

Damit sich die Kleinen bei ihr wohl fühlen, hat die Tagesmutter in ihren eigenen vier Wänden ein Spielzimmer mit Rutschen im Keller sowie ein weiteres im Wohnzimmer eingerichtet. Im Sommer hielten sie sich jedoch hauptsächlich draußen auf. Auch dort finden die Kinder unter anderem Wipptiere, Klettergerüste und ein Kinderbungalow. Viele der Spielgerüste hätten Bürger aus dem Dorf für die Tagesmutter gebaut. "Es ist schön, wie die Menschen mich hier unterstützen."