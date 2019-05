Deckmantel für Baupfusch

SporthalleDreiklang

Erbaut wurde die Sporthalle 2010 als Anbau an die alte aus dem Jahr 1967.

Gekostet hat der Neubau 2,7 Millionen Euro, finanziert aus einer Konjunktur-Förderung des Bundes.

Nacharbeiten zur Entwässerung und am Parkplatz kosteten 400 000 Euro.

Pfusch am Bau wurde am Dach, an der Ausstattung und an der Fassade festgestellt.

Vor Gericht einigten sich Baufirma & Planer mit der Stadt auf knapp 80 000 Euro Schadensausgleich.⇥md