BOB will Kitas und Grundschulen stärken

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Name der neuen Wählergruppe klingt sperrig: Beeskow und Ortsteile im Blick. Man kann es aber auch ganz kurz zusammenfassen BOB. Und so ist wohl auch das Ziel der Gruppe zu sehen. Sie will die Kernstadt und die Ortsteile als Einheit betrachten und behandeln.

Inhaltlich hat die Gemeinschaft noch nicht zu allen Fragen fertige Positionen. Lösungen sollen im Diskussionsprozess gefunden werden. Und für dessen Gestaltung gibt es Ideen. Durch Liveübertragungen von Ausschuss- und Stadtverordnetensitzungen im Internet will man erreichen, dass sich mehr Beeskower kommunalpolitisch informieren und dann auch engagieren. Die Gruppe fordert mehr namentliche Abstimmungen, Wortprotokolle der Sitzungen, um Entscheidungen nachvollziehen zu können.

In einigen Politikfeldern gibt es ganz klare Positionen. "Wir werden uns für eine Haushaltspolitik engagieren, die sich wieder stärker auf die Hauptaufgaben einer Gemeinde konzentriert", zitiert Spitzenkandidaten Christian Wernicke aus dem Wahlprogramm. Es gehe um eine gute Ausstattung von Kitas und Grundschulen, den Ausbau und die Pflege der städtischen Infrastruktur.

Spende der Sitzungsgelder

Wie bereits knapp 120 Kommunen des Landes soll sich Beeskow am Bürgerbeschwerdeportal Maerker beteiligen. Das ermögliche eine Erreichbarkeit der Verwaltung auch außerhalb der Öffnungszeiten, Probleme würden schneller erkannt und könnten abgestellt werden.

Der geplanten neuen Kita im Fontaneviertel steht BOB skeptisch gegenüber. Die Gruppe will Trägervielfalt, beispielsweise eine evangelische Kita in der Stadt. Gefragt seien mehrere kleine Einrichtungen, die auch im Stadtgebiet verteilt sind. Die Kitagebühren sollen unter Berücksichtigung der Haushaltslage gesenkt werden. Langfristiges Ziel ist deren generelle Abschaffung.

"Das spüren junge Familien direkt in der eigenen Tasche", sagt Wernicke. Über ihre Wohnungsbaugesellschaft müsse sich die Stadt stärker im Wohnungsbau engagieren. Die Wohngebiete, die entwickelt werden, seien gut und wichtig, erreichen aber nicht alle Menschen. "Wir brauchen auch guten und bezahlbaren Wohnraum für junge alleinerziehende Mütter", sagt Wernicke. Nicht jeder sei finanziell in der Lage, ein Eigenheim zu bauen.

Ihr Wahlziel bezeichnet die Gruppe selbst als sportlich. Drei bis vier Sitze strebe man in der Stadtverordnetenversammlung an. Sieben Kandidaten stehen auf der Liste. Doch auch wenn es nicht für ein oder mehrere Mandate reichen sollte, werde man politisch aktiv bleiben. Hinter der Wählergruppe steht deshalb ein Verein mit gleichem Namen als Basis und Rückhalt.

Im Wahlkampf geht BOB auch andere Wege als die anderen Gruppen. Plakate mit den Konterfeis der Kandidaten wird es im Stadtbild nicht geben. "Das ist unser Beitrag zum Klimaschutz". Das Programm der Gruppe ist in einem Flyer zusammengefasst, der von den Kandidaten in den nächsten Tagen in jeden erreichbaren Briefkasten gesteckt werden soll. Dabei wolle man mit den Bürgern auch ins Gespräch kommen, sich vorstellen. Außerdem setzt man auf digitale Medien, hat eine eigene Internetseite, ist auf Facebook aktiv und stellt sich in einem eigenen Youtube-Kanal vor.

Auch ein Wahlversprechen gibt es. Die Gremienarbeit soll für die BOB-Mitglieder ein gänzliches Ehrenamt sein. Den überwiegenden Teil der Sitzungsgelder werde man deshalb für soziale Projekte in der Stadt zur Verfügung stellen. "Das können andere Gruppen und Parteien gern aufnehmen", sagt Wernicke.