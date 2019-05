Bernau wollte nur das Beste

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Konstanze Werstat macht kein Hehl daraus. Der Erhalt der 500 Jahre alten St. Marienkirche wäre ohne die Förderung von Stadt, Land und Bund sicherlich nicht so möglich gewesen, sagt sie am Sonnabend anlässlich des bundesweiten Tages der Städtebauförderung. Für die Sanierung des Dachstuhls und der Außenhülle des Gotteshauses flossen zwischen 2004 und 2007 rund 600 000 Euro. Noch einmal fast die gleiche Summe erhielt die Kirchengemeinde für die laufende Sanierung der Pfarrhäuser und den Neubau des Gemeindezentrums. Glücklich ist die Pfarrerin über die jüngste Entscheidung: Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes fließen 122 500 Euro. Mit der Spende einer Privatstiftung in ähnlicher Höhe steht der Restaurierung des Altars nun nichts mehr im Wege. "Dieses Projekt hätten wir allein nicht stemmen können", weiß Konstanze Werstat. "Ich bin dankbar, dass das Bild der Stadt an Ausstrahlung gewinnt."

Bilderstrecke Ein Gotteshaus im Mittelpunkt Bilderstrecke öffnen

Gefragte Rundgänge

Mit dem Kunsthistoriker und Bauarchäologen Dirk Schumann hat die Stadt einen Referenten verpflichtet, der die etwa 100 Zuhörer rasant und dennoch kurzweilig durch die Baugeschichte der Marienkirche führt. Er bestätigt die Auffassung der Denkmalschützer, dass sich die Bernauer bereits im frühen Mittelalter ein ganz besonders reich ausgestattetes Gotteshaus geleistet haben. "Da musste ein ambitionierter Bauherr dahinterstecken", sagt Schumann.

"Die Architektur bezieht sich nur auf das Beste, Feinste", stellt der Kunsthistoriker fest. Er sieht deutliche Übereinstimmungen mit den Gotteshäusern in Brandenburg/Havel und Tangermünde, spricht am Beispiel der Backsteinsäule in der Sakristei von "großartigen Superlativen, die diese Kirche zu bieten hat" und kommt zu dem Schluss: "Man wollte in Bernau immer ganz vorne sein." An die Zuhörer gewandt sagt Dirk Schumann launig: "Sie merken sich nur: Bernau – Superlative zu jedem Zeitpunkt!" Das hört Bürgermeister André Stahl, in der ersten Reihe sitzend, natürlich besonders gern.

Die Besucher des Tages der Städtebauförderung können sodann unter verschiedenen geführten Rundgängen wählen. Die befassen sich mit den Themen Dachstuhl und Kirchturm oder dem Altar, führen in den Heizungskeller oder in die Baugrube für das neue Gemeindezentrum.

Inge Schwesig aus Schönow schließt sich der Gruppe an, die von Konstanze Werstat ins Pfarrhaus am Kirchplatz 6 geführt wird. Das Fachwerkhaus wurde im Jahre 1762 erbaut und wurde in der Kirchengemeinde Oberpfarre genannt, weil hier der erste von drei Pfarrern untergebracht wurde. Seit zweieinhalb Jahren wird das marode Haus von Grund auf saniert. Konstanze Werstat und ihre Familie mussten das ihnen lieb gewordene "Haus mit Geschichte", in das sie 1996 eingezogen waren, verlassen. Doch nun ist ein Ende der Bauarbeiten abzusehen. Stolz führt die Pfarrerin die Gruppe durchs Haus – vom neuen Dachboden bis zum Blick in den Keller. "Das ist aber die alte Treppe", stellt Inge Schwesig sachkundig fest, als es ins erste Stockwerk geht. Sie war 1990 und 1991 Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, zuständig für die Kitaverwaltung. Ihre Erinnerung trügt die 79-Jährige nicht, wie Konstanze Werstat lächelnd bestätigt.