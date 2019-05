Sanierung an der B 96 dauert länger

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Sanierungsarbeiten für die nach dem Starkregen vom 29. Juni 2017 abgesackten Straßendämme an der B 96 werden voraussichtlich noch bis Mitte des Jahres andauern. Eigentlich sollten sie bereits zu Ende Mai abgeschlossen werden. "Dieser Termin lässt sich nicht mehr halten", räumt der zuständige Sachgebietsleiter Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen in Eberswalde ein. Ein Grund für die Verzögerung sei eine falsche Bodenlieferung gewesen, so Otte.

Dabei sei gerade das Material mit der zuvor genau festgelegten Körnung für den Unterbau einer Böschung von größter Wichtigkeit. Denn für die Stabilität der Böschungen sei auch der richtige Neigungswinkel wesentliche Voraussetzung. Der Landesbetrieb habe deshalb der laufenden Bauüberwachung größten Raum beigemessen.

Alle durch den Starkregen zerstörten Böschungen an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord und im Bereich der Brücke über den Ruppiner Kanal mussten vollständig zurückgebaut werden. Danach wurden die Straßendämme an den zerstörten Stellen abgetreppt und stufenweise mit einem neuem Kies-Sand-Gemisch wieder aufgebaut. Das steht am kleinsten der drei Böschungsschäden an der Anschlussstelle Oranienburg-Süd noch aus. Anschließend sei dann noch der nötige Oberboden aufzutragen und zu begrünen, um damit eine erhöhte Standsicherheit und Stabilität garantieren zu können, so Otte.

Auch Regenabläufe werden an allen drei Stellen neu eingebaut. "Genauigkeit geht bei uns vor Schnelligkeit", sagt Otte. Bleibt zu hoffen, dass zum zweiten Jahrestag des Starkregens der Himmel seine Schleusen nicht wieder so unkontrolliert öffnet, wie an jenem 29. Juni 2017 und die Böschungen dieses Mal möglichen Wassermassen standhalten.