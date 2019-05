"Und laß dein Lächeln wieder fallen"

Thomas Klatt

Neuhardenberg (MOZ) War das eben ein Rockkonzert? Nach einem mehr als 160-Minuten-Auftritt in der Neuhardenberger Schinkel-Kirche am Sonntagabend tobt das Publikum; es klatscht, pfeift und ruft nach Zugaben. Rockkonzert ist nicht ganz falsch, bedient sich das Instrumentarium des Abends doch gelegentlich rockiger Mittel, wenn sie auch nur selten angewandt werden.

Auf Bukowski folgte Fontane

Sänger und Gitarrist Reinhardt Repke war mit dem Club der toten Dichter und seinem Fontane-Programm zu Gast. Das tat er in den vergangenen Jahren schon mit Texten von Schiller, Heine, Busch, Rilke und Bukowski. Was man schon ahnte, wird an dem Abend deutlich: In seinen Balladen war Fontane ein Großer. "John Maynard" ("Er hat uns gerettet, er trägt die Kron’ / er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn") ist ebenso zu hören wie "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland". Beide Stücke sind klug arrangiert, in verschiedene Stimmungen und Tempi "zerlegt".

Repke und Freunde zeigen in dieser Gedicht-Auswahl, dass Fontane auch ein Liebender war, ein Familienvater, ein Suchender und ein Träumer. So heißt es in seinem Gedicht "In Hangen und Bangen": "Du, Trostesreichste mir vor allen, / Kehr neu-beflügelt bei mir ein / Und lass dein Lächeln wieder fallen / Auf meinen Pfad wie Vollmondschein."

Dass dieser Club der toten Dichter – die Band wird jedes Mal neu zusammengestellt – so klingt, wie er klingt, ist in erster Linie den Arrangements zu verdanken. Die haben zugleich große Lässigkeit und eine Ernsthaftigkeit, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Die alles überstrahlende Gesangsstimme gehört Katharina Franck, vielen noch bekannt von den Rainbirds. "Blueprint", ihr größter Hit, ist ein paar Jahrzehnte alt, aber Francks Stimme ist noch dieselbe – ein warmer Sopran, der inzwischen auch tiefer kann. Und während Repke beeindruckend zwischen fünf Gitarren wechselt, spielt Cathrin Pfeifer ihr Akkordeon mit großer Hingabe mehr im Hintergrund. Dieses Akkordeonspiel ist essenziell – nicht nur bei solchen Stücken wie "John Maynard". Bassist Leonhard Eisenach ist für diesen Abend für Markus Runzheimer eingesprungen, der bei Element of Crime aushelfen muss. Großes Lob für ihn von Repke.

Musiker, die sich ändern

Reinhardt Repke, der aus den Tiefen des Ost-Rocks kommt, hat sich ebenso wie Katharina Franck von den Ursprüngen gelöst. Beide wagten etwas Neues und wurden belohnt. An diesem Abend sind es sechs Zugaben. Beifall, Toben, Pfiffe, Begeisterungsrufe. Rock ’n’ Roll.