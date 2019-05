Oberhaveler Gymnasien bekommen Sozialarbeiter

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Zum ersten Mal wird es auch an Gymnasien in Oberhavel Schulsozialarbeiter geben. Bislang mussten diese Einrichtungen im Landkreis ohne sozialpädagogische Fachkräfte auskommen.

Am heutigen Dienstag beschließt der Jugendhilfeausschuss des Landkreises einen entsprechende Antrag des zweitweiligen Unterausschusses. Zunächst treten zum 1. August Schulsozialarbeiter am Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium, am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium und am Strittmatter-Gymnasium in Gransee ihre Stellen an. Außerdem erhält die Exin-Förderschule Zehdenick einen Schulsozialarbeiter. Träger der Stellen werden die PuR Hennigsdorf und der "Internationale Bund Berlin-Brandenburg" sein. Zusätzlich werden die schon vorhandenen halben Stellen am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum am Standort Oranienburg sowie am Hennigsdorfer Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum aufgestockt.

Möglich wird die Personal­aufstockung durch eine neue Richtlinie des Brandenburger Bildungsministeriums. Damit wurde der Weg frei für Sozialarbeiter an Gymnasien, die bislang nicht bedacht worden waren. "Auch an diesen Schulen ist der Bedarf groß", sagte Susann Reissig vom Kreisjugendring Oberhavel, die den zweitweiligen Unterausschuss führte. "Alle anderen weiterführenden Schulen haben Sozialarbeiter", so Reissig. Das Bildungsministerium fördert den Bereich zu einem kleinen Teil. Pro Jahr und Stelle gibt es knapp 10 000 Euro. "Den Rest übernimmt der Landkreis", betonte Susann Reissig.

Die Entscheidung darüber, wo die 4,5 neuen Stellen eingeplant werden, fiel im Unterausschuss. Das gesamte Kontingent umfasst acht Stellen. "Wir haben alle Gymnasien angeschrieben", sagte Susann Reissig zur Vorgehensweise. Das Oranienburger Runge-Gymnasium zeigte keinen Bedarf an. Dem Luise-Henriette-Gymnasium in der Kreisstadt sowie dem Veltener Bollhagen-Gymnasium fehlt zurzeit der Platz. Die restlichen 3,5 Stellen können bei Bedarf später noch besetzt werden.