Lindower für Doppelspitze in der Touristinfo

Holger Rudolph

Lindow (MOZ) Der Papierform nach wird die Lindower Touristinformation bald über zwei Leiterinnen verfügen. Einige Stadtverordnete wunderten sich am Donnerstagabend, was das denn solle. Bert Groche (FDP) brachte es auf den Punkt: "Die bisherige Leiterin kommt mit 30 Wochenstunden aus. Warum brauchen wir eine zweite Leiterin, die auch noch mit 40 Stunden und der höheren Entgeltgruppe 9b dauerhaft angestellt werden soll?"

Nach einigen Diskussionen entschieden sich die Stadtverordneten mehrheitlich zur Ausschreibung der zusätzlichen Stelle, die frühestens zum 1. Juli besetzt werden soll. Dabei gibt es mit Andrina Loewe seit Mitte 2015 eine Leiterin der ersten Anlaufstelle für Touristen in der Drei-Seen-Stadt. Allerdings kehrt Loewe nicht, wie zunächst angenommen, zum Juli aus dem Mutterschutz zurück, da sie ein zweites Kind erwartet.

Dass sich der Tourismusausschuss und nun auch die Stadtverordneten für die Ausschreibung der Stelle entschieden haben, begründete Amtsdirektor Danilo Lieske am Freitag damit, dass "der Tourismuspavillon nicht noch länger ohne die notwendige fachliche Führung laufen kann". Nach der Rückkehr von Loewe an den Arbeitsplatz werde es eine Chefin und eine stellvertretende Chefin geben. Wem dabei welche Rolle zukommt, blieb unklar. Die oder der Neue bekommt allerdings mehr Gehalt als Loewe und arbeitet zehn Stunden mehr pro Woche. Die Entgeltgruppe 9b sei inzwischen durchaus üblich für einen solchen Leiterposten, sagte Lieske. Und es werde niemand ernsthaft erwägen, nach Lindow zu kommen, wenn die Stelle nur für ein Jahr oder etwas mehr ausgeschrieben worden wäre, stellte er weiter fest. Schon am Donnerstag hatten Abgeordnete angemerkt, dass es doch wohl einen konkreten Bewerber oder eine Bewerberin gebe, da man die Stelle ja schon zum Juli besetzen will. Dem widersprach Lieske am Freitag. Es werde eine ganz normale öffentliche Ausschreibung geben. Von konkreten Interessenten wisse er bisher nichts.

Von Bewerbern wird ein passendes Hoch- oder Fachhochschulstudium gefordert. Die Angebote der Touristinformation sollen verbessert und die nötigen Zuarbeiten zur Tourismusentwicklungskonzeption geleistet werden. Letztlich gehe es darum, dass die Drei-Seen-Stadt auch künftig den Titel "Staatlich anerkannter Erholungsort" tragen darf. Ehe die Stadtverordneten über die Ausschreibung abstimmten, hatte Lieske daran erinnert, dass die recht hohe Gehaltsgruppe auf Recherchen des Tourismusausschusses beruhe: "Das Gremium hat sich am Markt orientiert und festgestellt, dass man niemanden mehr mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss unterhalb dieser Einstufung bekommt." Abgeordnete vermuteten daraufhin, dass Fachhochschul-Absolventin Loewe dann sicherlich auch versuchen werde, ein höheres Gehalt einzuklagen.