Theater Lichtblick bringt eigene Komödie auf die Bühne

boh

Rathenow Wenn der Nachbar 3 x klingelt, dann fragt er meist nach etwas Zucker oder einem von der Post abgegebenen Paket... doch in einem Mietshaus mitten in der Kreisstadt ist alles ein wenig anders. Das Theater Lichtblick lädt am 18. Mai um 19.30 Uhr zu einer besonderen Komödie in das Kulturzentrum Rathenow ein.

Für die neueste Produktion wählte die Theatergruppe gleich drei Stücke aus und lässt so ein Mietshaus entstehen, indem die Nachbarschaft etwas eigenartig ist. So wohnt im Erdgeschoss die etwas in die Jahre gekommene Mary, die es überhaupt nicht stört, dass plötzlich der Einbrecher Mike in ihrer Wohnung steht. Endlich hat sie etwas Unterhaltung. Im ersten Obergeschoss wohnt das Ehepaar Huber. Die Silberhochzeit steht ins Haus und Herr Huber hat sich etwas ganz besonderes für seine Frau überlegt. Doch plötzlich taucht eine Dame auf, die den Hausherren in seinen Bann zieht. Verständlicherweise ist Frau Huber überhaupt nicht mit diesem Besuch einverstanden. Die Wohnung im 2. Obergeschoss steht zur Vermietung frei. So nimmt die Maklerin Herta Feldmann eine Besichtigung mit Herrn Zuhm vor. Dieser möchte die Wohnung anmieten, um ab und zu etwas Ruhe vor seiner Frau zu haben. Als diese auftaucht, will er sich im Kleiderschrank verstecken. Doch da sind noch mehr "Männer im Schrank". "Die Zuschauer erleben ein Stückpotpourri der bekannten Theaterautoren Lukas Bühler, Maya Gmür und Helmut Grömmer", heißt es von den Thetermachern. Ein humorvoller Abend wird mit dem "Nachbarschaftstück" versprochen.

Karten für die Premiere "Wenn der Nachbar 3x klingelt" am 18. Mai um 19.30 Uhr sind im Vorverkauf (Tel. 03385/519051, Di.-So., 11.00-17.00 Uhr) und an der Abendkasse erhältlich.