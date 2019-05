15 Jahre mit Aha-Effekt

boh

Rathenow Den internationalen Museumstag, am 19. Mai, nimmt des Optik Industrie Museum (OIM) in Rathenow zum Anlass um sein 15-jähriges Bestehen zu feiern. Das Museum im Kulturzentrum Rathenow wurde am 25. Juni 2004 feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Seither lädt es zur Spurensuche in seine Ausstellung ein. "Als Lernort ist das Museum bei Lehrenden und Lernenden gleichermaßen beliebt. Ebenfalls groß ist die Resonanz bei Auszubildenden, Studierenden, Fachbesuchern, Wissenschaftlern und Sammlern", heißt es aus dem Museum. Eine Riesenbrille agiert als Aushängeschild und Wahrzeichen im Stadtbild und kleine digitale Museumsführer zeigen, dass ein Museum keineswegs verstaubt und langweilig sein muss.

Am Sonntag, 19. Mai können sich Besucher über das OIM besonders informieren. Um 14.00 Uhr beginnt Dr. Bettina Götze, Leiterin des Museums einen Festvortrag über "15 Jahre Optik Industrie Museum" und lädt zu einem begleiteten Museumsgang ein. Ebenfalls um 14.00 Uhr starten kunterbunte Mal- und Bastelaktionen im Foyer unter dem Motto: Kartoffel, Bürste, Stift und Kreide - Geburtstagsbasteln, das macht Freude.

Bereits ab 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr ist das Museum am internationalen Museumstag geöffnet und lädt zur spannenden Zeitreise , nicht nur für Brillenträger.

Im Märkischen stand die Wiege der deutschen optischen Industrie. Johann Heinrich August Duncker gilt noch heute als der Begründer des Industriezweiges durch den sich Rathenow den Namen "Stadt der Optik" erworben hat und über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt wurde. Das Optik Industrie Museum ermöglicht ganzjährig eine Zeitreise von den Anfängen der optischen Industrie bis in die Neuzeit und vermittelt viel Wissenswertes mit Aha-Effekt.