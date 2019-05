Vision vom Café wird Realität

Wiebke Wollek

Sommerfeld Vor 16 Jahren zogen Sabine Kleist und ihr Mann Winfred Günther aus der Stadt aufs Land. Blumen und Kuchen verkaufen die Unternehmer in ihrem neuen Laden an der Sommerfelder Dorfstraße.

Mohn-Marzipan, Rhabarber-Streusel, Erdbeere-Schoko – eine wechselnde Auswahl an Kuchen und Torten weckt den Appetit. An einem bedeckten Montagvormittag Ende April sitzen zwei Frauen am Frühstückstisch im Café Hofkultur in Sommerfeld, das wenige Wochen zuvor eröffnet hat. Integriert ist ein kleiner Blumenladen. Zwischen den Tisch- und Stuhlbeinen krabbelt ein Baby und erkundet seine Umgebung. "Ich freue mich, wenn Leben im Café ist", sagt Winfred Günther, der mit seiner Familie vor 16 Jahren aus Berlin nach Sommerfeld zog und den alten Hof an der Dorfstraße gekauft hat. Als Bauunternehmer besitzt er das Know-How für diverse architektonische Veränderungen. So wurde das 375 Jahre alte Wohnhaus entkernt und neu gestaltet. An den Pferde- und Kuhstall ist ein neuer Gebäudeteil gesetzt worden, in dem sich heute das Café befindet. Im Obergeschoss wird bald die erwachsene Tochter mit Mann und zwei Kindern einziehen.

Anfangs argwöhnische Blicke

Winfred Günthers Frau Sabine Kleist betreibt den Blumenladen, der sich am Ende des Gastraumes befindet. Vor dem Umzug aufs Land war sie Inhaberin eines großen Berliner Blumengeschäfts. In Sommerfeld arbeitete die Gärtnerin und Floristin bislang überwiegend auf Bestellung – für Hochzeiten auf Schloss Groß Ziethen oder im Forsthaus Sommerswalde.

Die ersten Jahre auf dem Land waren für die Großstädter nicht gerade leicht. "Wir wurden argwöhnisch beäugt", erinnert sich Winfred Günther. Es war der Familie wichtig, nicht als die fremden Berliner gesehen zu werden. Für Wohlgefallen sorgte schon bald die Anschaffung der ersten Schafe. "Als Rasenmäher", beschreibt es der Unternehmer schmunzelnd. "Wir sind keine typischen Ökos, aber leben sehr bewusst und gehen sehr bewusst mit der Natur um. Hier auf dem Hof gibt es auch Unkraut, Butterblumen oder Maulwurfshügel."

Dass sie ein Café aufgemacht haben, ist den Sommerfeldern sowie Kur-Patienten der fußläufig entfernten Kliniken zu verdanken. "Wir wurden öfter mal angesprochen, ob wir uns nicht einen Cafébetrieb vorstellen könnten", erzählt Günther, der sich in der Kirche engagiert und Baubeauftragter im Kirchenkreis ist. "So hat sich alles entwickelt. Wir haben geguckt, was die Menschen hier wollen und was möglich ist."

Einmal in der Woche arbeitet der einst als Koch des Jahres ausgezeichnete Frank Buthmann nun in dem kleinen Gastronomiebereich, den Rest der Woche ist er im Spargelhof Kremmen beschäftigt. Vorher hatte Buthmann eine Pachtgaststätte in Linum. Seine Frau Janina Buthmann backt die Kuchen und Torten für das Sommerfelder Café und bedient die Gäste.