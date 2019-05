Temnitzquell bekommt Geld für Kulturprojekt

Brian Kehnscherper

Temnitzquell (MOZ) Im Rahmen des Projekts "LandKULTUR" erhält die Gemeinde Temnitzquell eine hundertprozentige Förderung des Bundes-Landwirtschaftsministeriums für eine Veranstaltungsreihe im Jahr 2020.

Die Gemeinde hatte sich mit einem Konzept, das die Dramaturgin und Autorin Lucia Ernst kostenlos erarbeitet hatte, um die Fördermittel beworben und nun den Zuschlag erhalten. Laut Amtsdirektor Thomas Kresse sollen im kommenden Jahr in jedem Ort der Gemeinde für jeweils mehrere Wochen zahlreiche Kulturveranstaltungen stattfinden. "Vorstellbar sind Lesungen, Konzerte, Feste und Ausstellungen", so Kresse. Zu viel möchte er im Vorfeld noch nicht verraten, zumal das Programm noch in Arbeit sei. Hintergrund des Projekts "LandKULTUR" ist es, das Leben im ländlichen Raum attraktiv zu vermitteln und das soziokulturelle Miteinander zu stärken. "Die Gemeinde Temnitzquell ist nicht historisch gewachsen. Sie ist ein Kunstprodukt der Gemeindegebietsreform", so Kresse. Die gemeinsamen Veranstaltungen sollen demnach verbindend wirken. Die Wahl fiel auf die Gemeinde, weil sie jene im Amt Temnitz ist, die kulturell und touristisch mit dem Katerbower See, dem Theatersommer Netzeband und den Freizeitangeboten in der Kyritz-Ruppiner Heide bereits am besten entwickelt ist. Diese Angebote sollen noch erweitert werden. Unter anderem soll auch ein Imagefilm entstehen.