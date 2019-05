Verkäuferin in Getränkemarkt mit Messer bedroht

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Eine Verkäuferin ist am Montagabend bei Getränke Hoffmann an der Berliner Straße in Oranienburg mit einem Messer bedroht worden. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach Angaben der Polizei hatte ein bislang unbekannter Mann gegen 18 Uhr zunächst alkoholische Getränke aus den Regalen genommen und war dann zur Kasse gegangen. Als die Verkäuferin den Preis ansagte, sei der Mann hinter die Kasse gelaufen, habe die Frau mit einem Messer bedroht und Geld verlangt. Als dann ein weiterer Kunde die Filiale betrat, sei der Mann mit einer Flasche Whiskey und einer Getränkedose aus dem Geschäft geflüchtet.

Der Täter soll 1,80 Meter groß sein, blonde Haare sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze und Aufschrift, eine graue Jogginghose, weiße Schuhe sowie ein Basecap und weiße Kopfhörer getragen haben. Sein Akzent wurde als ausländisch beschrieben.

Hinweise zum Verdächtigen und zur Tat nimmt die Polizei unter 03301 8510 entgegen.