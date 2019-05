Drama um Schwanebecker Storchendame

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Ein Drama hat sich vor wenigen Tagen in Schwanebeck ereignet. Mutter Storch, die sich bereits zum Brüten ihrer Eier auf dem Horst auf einem Schornstein unweit der Dorfstraße an der Birkholzer Chaussee niedergelassen hatte, ist tot.

Am vorletzten Sonnabend fand ein Spaziergänger aus Schwanebeck die Storchendame schwer verletzt auf einer Wiese. Sie war in die Hochspannungsleitung, die das Dorf seitlich überspannt, geraten und hatte sich beide Beine und einen Flügel gebrochen.

Anwohnerin Anke Wendland berichtet, dass sie noch mit dem Vogel zu einer Tierärztin in Bernau gefahren sei, um sie zu retten. "Sie war kräftig und kämpfte um ihr Leben", berichtet die Schwanebeckerin. Doch nach Anrufen bei Fachleuten und dem Anraten der Tierärztin war die Storchenmama nicht mehr zu retten.

Doch das Drama nahm nun eine unverhofft gute Wendung. Der Storchenvater, der regelmäßig den Horst in Schwanebeck anfliegt, in jedem Jahr immer einer Woche vor der Angetrauten, suchte sich flugs eine neue langbeinige Verlobte und konnte flott erfolgreich Junge zeugen. Nun sitzt das Paar gut versteckt im Horst und brütet über dem neuen Glück. Im Vorjahr gab es in Schwanebeck vier Jungstörche. Eine Tafel gibt jährlich Aufschluss über die Bruterfolge in dem Panketaler Ortsteil, der trotz seiner Lage an der Autobahn neben Störchen auch Kranichen und vielen anderen Tieren ideale Lebensbedingungen bietet.