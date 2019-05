Zeugen nach Streit auf Postplatz gesucht

Tilman Trebs(MOZ

Hennigsdorf Nach einer Auseinandersetzung auf dem Hennigsdorfer Postplatz am Montag sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag berichtete, sollen am Montag gegen 14.50 Uhr zwei Personengruppen auf dem Postplatz in Streit geraten sein. Laut einer Zeugenaussage sei während der verbalen Auseinandersetzung ein Messer gezogen worden. Daraufhin seien die am Streit beteiligten Personen geflüchtet und hätten den Platz in unterschiedliche Richtungen verlassen.

Die gerufenen Polizeibeamten konnten anschließend aber weder die mutmaßlichen Streithähne noch besagtes Messer ausfindig machen. Deshalb werden nun Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall auf dem Postplatz am Montagnachmittag machen kann, wird gebeten, die Polizei unter 03301 8510 zu informieren.