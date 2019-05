"Wanda" erhielt neues "Gewand"

Simone Weber

Rathenow Es dürfte bereits aufgefallen sein - die Wanda genannte Spielschlange auf dem Märkischen Platz hat einen neuen Anstrich bekommen. Die in die Jahre gekommene alte Bemalung wurde fachgerecht entfernt - Schüler gaben Metallrohren ein neues Gewand.

Rund ein Dutzend Schüler der 7b/c und des Förderneigungskurses Kunst der 8b der Duncker-Oberschüler bemalten die Spielschlange innerhalb von zwei Tage komplett neu. Zuvor initiierte Stadtplaner Jens Hubald an der Duncker-Oberschule einen Wettbewerb zur Neugestaltung. "Insgesamt 150 Schüler der Klassen 8, 9 und 10 haben sich im Kunsterziehungsunterricht beteiligt", so Kunstlehrerin Ute Schönwald. "Unter den 17 ausgewählten Entwürfen wurde zur Berufemesse der Sieger gekürt." Drei der farbenfrohen Vorschläge griffen das Thema "Rathenow – Stadt der Optik" auf. Mit 90 der insgesamt 281 abgegebenen Stimmen entschieden sich knapp ein Drittel sehr deutlich für den Entwurf von Rosella Abdo, Schülerin der 10. Klasse. Ihr Entwurf zeigt Klaviertasten, bunte Farbelemente und die zwei Rundbögen wurden als "Donutkringel" gestaltet. "Ich liebe es, Klavier zu spielen und ich mag Donuts", so Rosella Adbo, die mit ihrer Schwester und einer Freundin am Nachmittag des ersten Tages, nach absolvierter Englisch-Prüfung, selbst zum Pinsel griff. "Ich male auch in meiner Freizeit gern. Am liebsten Sonnenuntergänge", erzählt Jessica (8), Schülerin des Förderneigungskurses Kunst. "Wenn ich zuhause in Rathenow-West das Fenster aufmache, schaue ich direkt in die Natur."

Die Spielschlange wurde seit der Fertigstellung vor sechs Jahren immer wieder mit Graffiti beschmiert. Der Rathenower Malermeister Ron Brüggemann bot der Stadt jetzt an, die Spielschlange – auf seine Kosten – neu zu bemalen. "Die Umsetzung des Entwurfs ist nicht einfach, aber wir schaffen das", so Brüggemann. Er entfernte mit Angestellten den alten Farbanstrich und grundierte sie neu in den geplanten Hauptfarben bevor die Schüler ans Werk gingen. Und nun glänzt "Wanda" in leuchtend neuen Farben und mit neuen Motiven. Davon überzeugte sich am Tag der Neugestaltung auch Bürgermeister Ronald Seeger.

Die Spielschlange für Kinder wurde im Zuge der Umgestaltung der Berliner Straße und des Märkischen Platzes zur BUGA 2015 neben der Springbrunnen-Anlage des Märkischen Platzes aufgestellt, die bei sommerlichem Wetter immer viele kleine und große Rathenower anzieht. Nach der Montage im August 2012 gestalteten ebenfalls Schüler der Johann-Heinrich-August-Duncker-Oberschule die Spielschlange im folgenden Jahr farblich. Zur damaligen Frühlingsgalerie konnten die Rathenower aus mehreren Namensvorschlägen ihren Favoriten wählen. "Wanda" erhielt die meisten Stimmen.