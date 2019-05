GZ

Zehdenick (MOZ) Lebensmittel und Geld haben Unbekannte bereits am Wochenende aus einem Imbiss am Berliner Tor in Zehdenick gestohlen.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatten die Einbrecher zuvor die Eingangstür aufgehebelt. Offenbar hatten sie ihr Glück auch an einem nahegelegenen Spargelstand versucht, an dem während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei ebenfalls Hebelspuren festgestellt. Der Einbruch scheiterte dort jedoch.