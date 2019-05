Im Aufstiegsfall: Paderborn feiert am Montag mit den Fans

DPA

Paderborn (dpa) Eine mögliche Aufstiegsfeier des SC Paderborn würde erst am Montag nach dem letzten Spiel bei Dynamo Dresden stattfinden.

Nach Informationen des Clubs sollen alle Fans, auch die, die den Club zur letzten Zweitligapartie am Sonntag in Dresden begleiten werden, die Möglichkeit haben, mit der Mannschaft gemeinsam in der Heimat zu feiern. "Es wird für die Mannschaft einen großen Empfang am Rathaus geben", sagte Bürgermeister Michael Dreier dem WDR. Da es keinen Rathausbalkon gibt, müsste für die Feierlichkeiten eine provisorische Bühne aufgebaut werden. Es wird erwartet, dass etwa 2000 Anhänger die Paderborner nach Dresden begleiten.

Die Zuversicht ist groß, den zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach 2014 zu schaffen. "Jetzt sind alle heiß, wir fahren mit einem positiven Gefühl nach Dresden und wollen das Ding ziehen. Mit dieser Power stoppt uns keiner mehr, auch nicht Dynamo Dresden", sagte Doppel-Torschütze Christopher Antwi-Adjej nach dem 4:1-Erfolg gegen den Hamburger SV am Sonntag.

Sollten die Ostwestfalen den zweiten Platz mit einem Punkt Vorsprung auf Union Berlin nicht verteidigen, müsste Paderborn in die Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart.