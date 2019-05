An der Effektivität gescheitert

Martin Terstegge\MOZ

Berlin In der 2. Wasserball-Liga Ost traten die Akteure der SGW Brandenburg am vergangenen Freitagabend bei der SG Neukölln II an. Für die Mannschaft von Trainer Christoph Bott in dieser Saison noch ungewohnt war der Spielort - ein Freiluftbecken.

Probleme damit hatte nur Torhüter Aly Abdulrahman. Gerade im zweiten Viertel kassierte er zwei haltbare Würfe, die er in der gewohnten Halle sicherlich gemeistert hätte. Zu dem Zeitpunkt führten die Brandenburger mit 6:4, schienen die Kontrolle über die Partie zu übernehmen. Anstatt mit vielleicht drei Toren Vorsprung in die Halbzeit zu gehen, mussten die Gäste nach den Patzern noch den knappen 7:8-Rückstand hinnehmen.

Zu Beginn des dritten Viertels sorgte Maximilian Stresow mit zwei blitzsauberen Kontertoren für die erneute Führung (8:7). Damit hatten die SGW-Wasserballer aber ihr "Pulver für diesen Abschnitt verschossen". Möglichkeiten waren vorhanden, es haperte jedoch an der Umsetzung. In dieser Phase waren die Gastgeber einen Tick effektiver, bauten ihren Vorsprung bis zum Beginn des Schlussviertels auf 10:8 aus.

Nun hatte Trainer Bott ein Einsehen mit seinem tapferen Torhüter Abdulrahman, erlöste ihn von seinem Einsatz. Da Stammtorwart Nicolas Tosch fehlte durfte Patrick-Jörg Hehr zwischen die Pfosten und erledigte sich seiner Aufgabe souverän. Er musste nur einmal hinter sich greifen. Dass die Partie verloren ging lag mit am Wurfpech. Dennis Wagner und Alexander Schwarze trafen zwar ihr Ziel, doch die Versuche Alexander Zicks fanden nur den Pfosten beziehungsweise die Latte und Stresow zeigte Nerven als er beim Konter scheiterte.

Trotz der 10:11-Niederlage ist der zweite Rang noch möglich, obwohl die Platzierung für das Team keine besondere Rolle spielt. An diesem Samstag (18. Mai) geht die Fahrt zum SV Halle, wo die Mannschaft stark ersatzgeschwächt antritt. Am 30. Mai steht das Heimspiel gegen Dresden an, doch ob und wann das Spiel beim nun feststehenden Meister in Magdeburg stattfindet, ist noch ungewiss. Der Bördestädter tun sich schwer bei der Terminfindung.