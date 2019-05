Polizei soll in Lindow stärker durchgreifen

Holger Rudolph

Lindow Über eine "besorgniserregende Tendenz" klagte bei der Sitzung am Donnerstag der FDP-Stadtverordnete Bert Groche. Mehrere Gruppen von Jugendlichen seien für eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen in der Drei-Seen-Stadt verantwortlich. Die Polizei müsse laut Groche immer wieder in größerer Besetzung anrücken, um der Situation Herr zu werden. Das gehe nun schon seit Monaten so.

Bürgermeisterin Heidrun Otto (CDU) bestätigte, dass es leider etliche derartige Vorfälle gegeben habe. Wie aus der weiteren Diskussion zu entnehmen war, handelt es sich um mehrere der Polizei bekannte Gruppen deutscher Jugendlicher. Otto: "Da hat sich eine Gang etabliert, die auch auf dem alten Sportplatz Unsinn treibt." So sei erst kürzlich in die Schule eingebrochen worden, wobei Geld gestohlen und Gegenstände zerstört worden seien. Zudem habe vor einiger Zeit das Bürgerhaus unter einem Übergriff gelitten, bei dem eine Scheibe eingeschlagen und alle Feuerlöscher leergesprüht worden seien.

Eine Einwohnerin berichtete ebenfalls von Problemen mit der beschriebenen Gang, die es unter anderem auch auf Privatleute abgesehen habe.

Ordnungsamtsleiterin Carmen Noack erklärte, aufgrund dieser Vorkommnisse bereits im ständigen Kontakt mit der Polizei zu stehen. Die Beamten würden längst verstärkt Streife fahren. Es werde nun nochmals gemeinsam zu beraten sein, was gegen die Randalierer unternommen werden kann. Allerdings seien die Möglichkeiten begrenzt. Die Jugendlichen könnten nicht über einen längeren Zeitraum festgesetzt werden, ohne dass es ein entsprechendes Urteil gibt.