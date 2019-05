Zur Allium-Blüte auf zur Burgruine Felsenstein

Allium (Zierlauch) in Blüte: Heike Grötler hat ihren Garten in den Farben weiß und blau gestaltet. © Foto: Simone Weber

Simone Weber

Steckelsdorf Heike Görtler und Jürgen Benfer verwirktlichten sich ihren Gartentraum. In den zurückliegenden acht Jahren gestalteten sie ihr Grundstück in Steckelsdorf - nun wollen sie ihre Gartenträume erstmals mit der Öffentlichkeit teilen. Am kommenden Wochenende 18./19. Mai laden sie Garteninteressierte zum Höhepunkt der Allium-Blüte ein. Die Besucher steht so das rund 3.000 Quadratmeter großen Gartengrundstück zur Besichtigung offen.

"Ein Jahr lang haben wir, vor Ort und im Internet, ein Haus mit Garten um Berlin, in Stadtnähe und mit Bahnanbindung gesucht und in Steckelsdorf den zum Verkauf stehenden ehemaligen Dreiseithof mit 1928 neu errichtetem Wohnhaus gefunden und gekauft", erzählt die aus Döbeln stammende Heike Görtler. "So sind wir 2009 aus Berlin hier her gezogen und haben zunächst das Wohnhaus umgestaltet."

Danach wurde der Garten angelegt und vielfältig gestaltet. "Das Grundstück hinter der ehemaligen Scheune war eine abschüssige Wiese mit Hühnerhaltung. Dazu gehörte ein Rübenacker", sagt Lebensgefährte Jürgen Benfer. "Stück für Stück haben wir unsere Vorstellungen, in Eigenleistung und mit tatkräftiger Unterstützung von Nachbarn, umgesetzt. Dafür wurden beispielsweise etwa 105 Kubikmeter Erde bewegt. Viele Pflanzen haben wir selbst vermehrt."

So entstanden verschieden thematische gestaltete Gartenbereiche. Hinter der Scheune lädt ein "Strandbereich" mit Strandkorb, Sandkasten und "Reitpferd" aus Holz ein. Dann folgen ein Rosenrondell, ein kleiner Kiesgarten mit Sitzbank zum Entspannen, sowie eine kleine Obstbaumfläche und eine große Kräuterspirale.

Auf Flohmärkten wurde Deko wie eine Frauenstatue oder ein antiker Frauenkopf aus Gusseisen gekauft. Ein Blockhaus und im Garten verteilte Sitzmöglichkeiten laden zum Entspannen ein. Zentral liegt ein besonderer aus Ziegeln angelegter und durch Maurer ausgeführter Bau. Die "Burgruine Felsenstein", mit drei Türmen, bietet eine Sitzgelegenheit. Drei kleine Wasserfälle ergießen sich über die Natursteine auf denen die Burgruine erbaut wurde. Und da die Garten-"Chefin" keinen klassischen Fischteich wollte, entstand an der Burg ein kleiner Wasserbereich. "So eine kleine Burg war schon ein Kindheitstraum", erzählt der aus dem kleinen Blomberg bei Detmold stammende Jürgen Benfer. "Die frühere Burg im Ort und das heutige Hotel haben mich immer fasziniert. Ein bisschen verrückt muss man sein." Auf einer Fotowand kann man die Entstehung des Gartens nachvollziehen.

"Die angepflanzten Blumen und Sträucher folgen dem Farbmuster Blau und Weiß. Ob bei weißen Rosen, dem Flieder, Salbei, Lavendel oder den Allium-Arten, die ich so liebe", sagt Heike Görtler, die die Gäste gern durch den Garten führt. "Mitte Mai steht der Zierlauch in voller Blüte." Den so entstandenen Garten nutzt nicht nur die siebenjährige Golden Doodle "Kayli", sondern auch gern die Gäste der im Haus eingerichteten Ferienwohnung, die auch erst einmal über die Burgruine staunen.

Ein weiteres Hobby Jürgen Benfers sind Oldtimermodelle. In den 80/90er Jahren sammelte er so 140 Pkw-Modelle bis zum Baujahr 1975. Diese Sammlung zeigt Jürgen Benfer ebenfalls an beiden Tagen. Zu den Öffnungszeiten des Gartens: 10.00 bis 18.00 Uhr, in der Hauptstraße 15, findet auf dem Hof ein kleiner Trödelmarkt, mit Beteiligung von Steckelsdorfern, statt. Heike Görtler und Jürgen Benfer laden zu Kaffee und Kuchen und Leckerem vom Grill ein. Für die Kinder werden Spiele im Garten angeboten. Der Eintritt ist frei. Der Rundgang durch den Garten ist Rollstuhl geeignet. Parkplätze stehen auf dem Parkplatz am alten Friedhof Steckelsdorf zur Verfügung.