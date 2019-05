Acht Schwedter holen fünf Medaillen auf Beetzsee

Susanne Mey

Brandenburg (MOZ) Während die Junioren bereits im April ihre erste Regatta absolvierten, stand nun die Saisoneröffnung für die jüngsten Ruderer des Vereins Wassersport PCK an. Zum 24. Mal traf sich der Rudernachwuchs auf dem Beetzsee. 300 Sportler im Alter von zehn bis 14 Jahren aus Vereinen Sachsen-Anhalts, Berlins und Brandenburgs waren dabei – darunter auch acht Schwedter Wassersportler, die sich allesamt spannende Rennen lieferten.

Zuest starteten Larissa Bröcker und Lilly Knuth im Doppelzweier der Mädchen in der Altersklasse 11/12, in der sie den zweiten Platz belegten und damit die erste Medaille für Schwedt errangen.

Weiter ging es mit dem Einer-Rennen der 13-jährigen Jungen. Hier konnte Denny Schulze, welcher anfangs noch auf dem vierten Platz lag, sich durch einen starken Schlußspurt ebenfalls auf den zweiten Platz schieben.

Es folgten Felix Müller und Ben Wegner im Doppelzweier der Jungen der Altersklasse 11/12, in der sie einen guten dritten Platz belegten. Das selbe Ergebnis erzielten Til Lewandrowski und Noah Duckert im Doppelzweier der 12- und 13-jährigen Jungen über die doppelt so lange Strecke.

Im Doppelvierer der Jungen der Altersgruppe 12/13 erreichte die Besatzung Til Lewandrowski, Nick Steffen, Noah Duckert, Ben Wegner und Steuerfrau Lilly Knuth einen fünften Platz.

Den Abschluss des Tages vollzog Denny Schulze im Einer-Sprint über eine Strecke von 250 Metern, auf der er seine zweite Silbermedaille errang.

Das Schwedter Mannschaftsergebnis konnte sich mit drei Silbermedaillen und zwei Bronzenen am Ende sehen lassen, auch wenn leider kein Gesamtsieg dabei war. Am kommenden Wochenende folgt bereits der nächste Wettkampf in Rüdersdorf.