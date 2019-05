Empfehlungen für Ausflügler

Ingo Mikat

Podelzig Die Gemeinde hat einiges für Ausflügler zu bieten. Dafür soll nun besser geworben werden. Mit einem Gläschen Sekt haben Bürgermeister Thomas Mix sowie Mitglieder des Sozialausschusses auf die Einweihung einer neuen großen Wanderinformationstafel in der Gemeinde angestoßen. Über ein Jahr hatten, wie die Vorsitzende des Ausschusses, Iris Marggraf, berichtete, die Mitglieder des Sozialausschuss an dem Projekt gearbeitet.

Die Gemeinde stellte 1500 Euro für Umsetzung in den Haushalt ein. Den Grundentwurf erstellte Rainer Große. Zahlreiche Bürger beteiligten sich in der Entwicklungsphase des Vorhabens mit inhaltlichen Vorschlägen. Jürgen Kurtz von den Podelziger Geschichtsfreunden übernahm es im Februar des vergangenen Jahres, Textpassagen über geschichtliche Ereignisse und mit Podelzig verbundene historische Persönlichkeiten für das Vorhaben zu erarbeiten.

Auf der Schautafel, die jetzt unmittelbar vor der Kirche in der Mitte des Ortes steht, sind neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Podelzig auch Ausflugsziele der näheren Umgebung verzeichnet. Für Wanderfreunde erarbeiteten die Podelziger sogar acht mögliche Wegrouten mit Kilometerangaben rund um die Gemeinde. Zu den empfohlenen Wanderzielen gehören unter anderem die Priesterschlucht, der Ortsteil Klessin aber auch Lebus mit seinem Burgberg und das Dorf Mallnow.

Flyer sind nächstes Vorhaben

In einem nächsten Schritt zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur des Ortes sollen die empfohlenen Touren mit Wegweisern ausgestattet werden. Den Bau dafür nötiger Richtungsschilder übernehmen in den nächsten Wochen Mitarbeiter der Arbeitsinitiative Letschin. Doch die Podelziger Sozialausschussmitglieder haben jedoch schon wieder neue Ideen. So kündigte Iris Marggraf als nächstes Ziel die Erarbeitung eines ansprechenden Wanderflyers an.