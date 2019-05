Kleinbahnstrecke fehlen nur noch wenige Meter Gleis

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die Kleinbahnstrecke im Museumspark nimmt weiter Gestalt an. An dem einen künftigen "Endbahnhof" an der Schachtofenbatterie ist der Großteil der Gleise verlegt, sind die beiden Weichen zum Umkoppeln eingebaut, ist der "Lokschuppen" hergerichtet. Nach dem letzten Einsatz der Herzfelder Ziegeleibahnfreunde am vorigen Wochenende fehlten noch gut zehn Meter Schienen. Sie sollen am kommenden Wochenende komplettiert werden, denn am Freitag darauf ist die Eröffnungsfeier für die ca. 130 Meter lange Strecke bis zum "Karpfenteichblick" geplant.