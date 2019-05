Ein Neuling sorgt für Furore

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Überragend. Stark. Beeindruckend. Es trifft alles zu. Besser als die Spielerkarriere von Matthias Schuster kann eine Laufbahn für einen Neueinsteiger an der Tischtennis-Platte kaum beginnen. Der 36-jährige Neuruppiner, der im September vorigen Jahres zum ersten Mal für den TTV Rot-Weiß Neuruppin in der 2. Kreisklasse aufschlug, avancierte zum "Mann der Saison". Er wurde nicht nur Meister mit der rot-weißen Reserve, Schuster belegte auch Platz eins in der Einzelwertung. Gerade einmal zwei Spiele verlor der Neuling in seiner ersten Saison auf Kreisebene. "Ich bin ja selbst total überrascht, dass es so gut lief für mich", zeigt sich Schuster tief beeindruckt. Und eine dritte Auszeichnung sprang nebenbei auch noch heraus. Die Doppelrangliste führt er mit Partner Joachim Harder ebenso an. "Dabei spiele ich gar nicht so gerne Doppel. Ich mache lieber mein eigenes Spiel."

Und das machte er in der abgelaufenen Saison beinahe in Perfektion. "Klar habe ich mich von Spiel zu Spiel, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit nicht nur verbessert, sondern auch zunehmend sicherer gefühlt. Aber", das betont Matthias Schuster, "mir haben die vielen wertvollen Tipps meiner Vereinskollegen unheimlich geholfen. Da bin auch sehr dankbar für."

Wertvolle Tipps erhalten

Was ihn von Beginn sehr überrascht hat, war der hohe Altersdurchschnitt in Spielerkreisen. "Aber die sind alle fit. Es ist ja auch schön, dass man diesen Sport auch noch im hohen Alter ausüben kann." Und was er in diesem Zusammenhang auch ganz schnell lernte, war, "bloß niemanden zu unterschätzen". Den Fehler habe er nur einmal gemacht. Denn, "der Kopf ist unheimlich wichtig. Lange über einen Netzroller ärgern, geht schon mal gar nicht. Bloß nichts in sich reinfressen, sonst ist der Satz ganz schnell weg", sprich verloren.

Matthias Schuster, der am Tisch nicht derjenige ist, der aggressiv draufgeht, "der erste schnelle Ball fehlt mir noch", scheint sich jedenfalls bestmöglich fokussieren zu können, denn er wurde nur zweimal bezwungen. "Von wem weiß ich aber nicht mehr." Dafür ist ihm das aus seiner Sicht größte Saison-Highlight eher präsent. Es ist die Hinrunden-Partie gegen den RSV Maulwürfe. Die Rot-Weißen lagen 4:5 zurück. Das Einzel von Matthias Schuster stand noch aus. "Ich musste also gewinnen, damit wir noch ein Remis holen." Und dann gab Schuster die ersten beiden Sätze gegen Tuan Thanh Nguyen ab. "Ein wirklich starker Gegner", so Schuster. Volle Fokussierung. Klarheit im Kopf. Schuster bewies Nervenstärke – und drehte die Partie mit dem Sieg im fünften Satz. "Hätten wir verloren, wäre die Saison vielleicht ganz anders gelaufen. Wer weiß."

Die Rot-Weißen wurden aber Meister. Dazu gab es den Pokalerfolg beim Turnier in Lindow.