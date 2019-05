Opposition warnt vor Jahren des Stillstands

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Union und SPD wollen heute die Reform der Ausbildungsförderung beschließen. Kritiker halten das Vorhaben allerdings für nicht ausreichend.

Seit Jahren geht die Zahl der Bafög-Empfänger zurück, jetzt will die Bundesregierung eine Kehrtwende einläuten. Dafür soll der Bundestag an diesem Donnerstag die Bafög-Novelle beschließen. Schüler und Studierende sollen mehr Ausbildungsförderung bekommen, außerdem werden die Freibeträge angehoben. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte am Mittwoch: "Wir wollen ganz klar jedem jungen Menschen die Möglichkeit geben, ein Studium aufzunehmen." Auch SPD-Chefin Andrea Nahles lobte die "größte Bafög-Reform seit Jahrzehnten". Dennoch hagelt es Kritik.

So sagte Grünen-Bildungspolitiker Kai Gehring dieser Zeitung: "Statt einer Generalüberholung der Studienfinanzierung liefern Union und SPD eine Mogelpackung. Mit dieser unzureichenden Bafög-Novelle wird die versprochene Trendumkehr nicht zu erreichen sein." Aus Sicht der Grünen bedarf es unter anderem einer sofortigen Steigerung der Fördersätze und Freibeträge um mindestens zehn Prozent, erklärte Gehring. "Statt einer bundeseinheitlichen Wohnpauschale, die für teure Uni-Städte nicht reicht, ist eine Wohnpauschale auf Basis der Stufen des Wohngeldgesetzes die richtige Lösung – so wie es für alle anderen Wohngeld-Empfänger letzte Woche vom Kabinett beschlossen wurde", ergänzte Gehring. "Auch wollen wir die Unterstützung von Studierenden, die Angehörige pflegen, und die Förderung von Orientierungssemestern zu Beginn des Studiums im Bafög verankern."

Die Grünen-Fraktion hat deshalb acht Änderungsanträge eingebracht. Sie verlangt zudem, dass es noch in diesem Jahr einen Bafög-Bericht gibt. Der Entwurf der Bundesregierung sieht bislang vor, die Berichtspflicht von 2019 auf 2021 zu verschieben. Die Sorge der Opposition: Solange nicht ausgewertet wurde, ob die Bafög-Novelle greift, kann die Regierung weitere Nachbesserungen einfach aufschieben.

Auf die schwierige Wohnsituation weist auch das Deutsche Studentenwerk (DSW) hin. "Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum wird immer mehr zur neuen sozialen Frage und birgt sozialen Sprengstoff, nicht nur für die Studierenden, die in vielen Hochschulstädten kaum mehr eine bezahlbare Bleibe finden", sagte DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde. Mieten seien der größte Kostentreiber für Studierende, erklärte er und appellierte an Bund und Länder, ihre Mittel für die soziale Wohnraumförderung auch für Studierendenwohnheime einzusetzen. Laut DSW zahlen Studierende in Wohnheimen im Bundesschnitt 246 Euro warm. Das ist unter der in der Bafög-Novelle vorgesehenen Wohnpauschale von höchstens 325 Euro.