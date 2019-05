Gemeinsames Sportfest der Einradgirls

MOZ

Ziltendorf Die Einradgirls des SV Blau-Weiß Ziltendorf hatten kürzlich zum jährlichen Eltern-Kind-Sportfest eingeladen. Über dieses Sportfest berichtet die Leiterin der Gruppe, Margitte Neßler. "In unserem Verein gilt von Anfang an die Losung: ,Freude empfinden, Freude bereiten‘ und die Werteerziehung, wie zum Beispiel zu Hilfsbereitschaft, Achtung und Höflichkeit, spielt eine wesentliche Rolle dabei", schreibt sie. Den 22 Einradmädels sei zu Beginn des Festes ein großes Lob für den Trainingsfleiß und die Einsatzbereitschaft ausgesprochen worden. Gemeinsam habe man der ehemaligen langjährigen Helfer Lothar Kurtz, Hannelore Fuchs und Renate Oldenburg gedacht.

"Von 16 bis 18 Uhr konnten dann die 72 aktiven Teilnehmer die 16 sportlichen Stationen bewältigen", berichtet Margitte Neßler weiter. Mit großem Elan habe jeder Teilnehmer um Wertungspunkte gekämpft. "Hockey, Tauziehen und der Dauerlauf forderten besonders viel Kraft von Jung und Alt. Bei der Auswertung erwarteten die Kinder und Jugendlichen kleine Preise." Stärken konnten sich die Teilnehmer am Waffelstand und am Grillstand, welche von engagierten Helfern betreut worden seien.

"Sehr gut kam bei allen Anwesenden das neue, hier gezeigte Programm der Einradgirls an", lobt Margitte Neßler. Dieses Programm hätten die Einradgirls auch am vergangenen Sonnabend auf dem Frühlingsfest von Marktkauf in Eisenhüttenstadt gezeigt.

Nach dem Sportfest seien sich alle Anwesenden einig gewesen darin, dass sie auch 2020 wieder ein Eltern-Kind-Sportfest durchführen wollen.