Schule, Kita und Sicherheit im Fokus

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wer der Mann ganz links auf dem Gruppenbild ist, werde er zurzeit häufiger gefragt, sagt Werner Selle. Der Schulzendorfer steht an der Spitze des FDP-Ortsverbands Wriezen, der – so der 68-Jährige – den Bereich des Amtes Barnim-Oderbruch mit abdeckt. Matthias Walther sei in Neutrebbin zu Hause und stelle sich dort zur Wahl der Gemeindevertretung und auch des Kreistags. Damit dürfte das "Geheimnis" um den zwölften Kandidaten auf dem Gruppenfoto der Liberalen, das auch auf den Wahlplakaten zu sehen ist, gelüftet sein.

Auf der Liste für die Stadtverordnetenversammlung in Wriezen stehen neben Werner Selle auch Kathrin Müller aus Biesdorf (48, Kita-Leiterin), Burkhard Miestergeld (63, Raumausstatter), Gunar Seidel (38, Betriebsleiter), Martin Schlaegel (41, Diplombauingenieur), Peter Küster (48, Kita-Leiter), Robert Schebitz (30, tätig im öffentlichen Dienst), Torsten Fröhbrodt (48, Installateurmeister), Christian Kindler (35, Zimmerermeister), Sebastian Seliger aus Frankenfelde (32, Hausmeister) und Eckard Peetz (66, Gastwirt). Wobei Burkhard Miesterfeld, Werner Selle, Martin Schlaegel, Peter Küster, Robert Schebitz und Christian Kindler ebenfalls zur Wahl für den Kreistag antreten.

Werner Selle, Peter Küster und Torsten Fröhbrodt wollen ihre Arbeit als Stadtverordnete in Wriezen gern fortsetzen. "Die FDP kann sich im neuen Stadtparlament eine gute Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen", erklärt Selle, der zurzeit auch den Fraktionsvorsitz inne hat. Als sachkundige Einwohner waren in dieser Legislaturperiode Eckard Peetz (Gosult), Christian Kindler (Bildungsausschuss) und Martin Schlaegel (Bauausschuss) dabei. Ihre Schwerpunkte sehen die Liberalen bei den Themen Schule, Kita und Sicherheit. Letzteres schließe, so Werner Selle, Feuerwehr und Polizei ein. Im Programm sind insgesamt sieben Gründe aufgezählt und erläutert, warum Wähler sich für die FDP in Wriezen und seinen Ortsteilen entscheiden sollten. Froh sind die Liberalen über jüngere Kandidaten in ihren Reihen. "Wir haben natürlich auch Frauen angesprochen, aber solange kleine Kinder in den Familien sind, tun sie sich deutlich schwerer."