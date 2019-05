Historische Technik und Museum erwarten Besucher

MOZ

Strausberg Am Wochenende lädt der Förderverein des Flugplatzmuseums zu Führungen durch das Museum und den historischen Hangar sowie zur Besichtigung der restaurierten Antonov AN-2, des einstmals größten Doppeldeckers der Welt, ein. Am Sonnabend beginnt die Führung um 15 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Führungen zu anderen Terminen können telefonisch vereinbart werden. Ansprechpartner sind Horst Hörmann, Tel. 033439 17269, und Horst Prommersberger, Tel. 0171 7735477. Erwachsene zahlen drei Euro, Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 1,50 Euro.