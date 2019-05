Mit Vorurteilen an der Grenze aufräumen

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter beim Friseur, an der Tankstelle oder am Oderdeich in Słubice – von Vorurteilen im Alltag der Doppelstadt handelte das deutsch-polnische Stück "Entweder wir / Albo my" im Theater des Lachens. "Die Oder ist immer noch eine mentale Grenze", sagte Regisseur Arkadiusz Porada. "Das muss sich ändern." Zum Thema falsche Vorurteile meinte Zuschauer Danny Knedler, dass auch in Frankfurt geklaut werde. "Die Deutschen kommen nicht nur zum Essen und Parkplätze Blockieren", sagte Aleksandra Zubaczewska aus Słubice.