Neue Kinderpraxis im Klinikum

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Vor 13 Jahren hat Susanne Bornschlegl am Schwedter Asklepios Klinikum ihre Ausbildung zur Fachärztin begonnen. Jetzt hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin hat im Asklepios Klinikum direkt neben der Sprechstunde von Dipl. med. Kerstin Tober und Dr. Wenzel Nürnberger vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) ihre eigene Praxis eröffnet. Mit den beiden Medizinischen Fachangestellten Bärbel Bernsee und Jeannette Protschko wechselte die Schwedter Ärztin in die eigene Niederlassung.

Damit gibt es in Schwedt wieder drei Kinderarzt-Praxen. Zuletzt hatte das MVZ zwei der drei von der Kassenärztlichen Vereinigung genehmigten Kinderarztstellen für Schwedt inne und auch Susanne Bornschlegl hatte einen Tag in der Woche im MVZ die Sprechstunde für Allergien und Asthma abgehalten. Als die Schwedter Ärztin der Klinik ihren Wunsch mitteilte, sich niederzulassen, bot die Klinik an, eine der Stellen des MVZ zu übernehmen und sich am Klinikum mit der Praxis einzumieten. "Das hat sicherlich Vorteile für beide Seiten", sagt Susanne Bornschlegl. "Bei Bedarf sind Labor oder Röntgenabteilung gleich in der Nähe und auch für die Patienten ist das Klinikum als Standort zentral gelegen."

Im Asklepios-Konzern sieht man die neue Praxis im eigenen Haus ebenso vorteilhaft. "Es wäre sicherlich nicht so einfach gewesen, neue Ärzte für die freie Stelle zu finden. Deshalb sind wir mit der Lösung sehr zufrieden", sagt Gunnar Feil vom Klinikum. Im Haus konnte inzwischen auch eine Assistenzärztin ihre Ausbildung abschließen und Susanne Bornschlegl auf der Station ersetzen.

Die Kinderärztin stammt aus der Nähe von Stuttgart. Mit ihrem Mann, Pastor Stefan Bornschlegl von der evangelischen Christusgemeinde, kam sie 2005 nach Schwedt, weil beide eine eigene Christengemeinde gründen wollten. "Wir hatten privaten Kontakt zu Dieter Roßmann, der für seinen Ruhestand einen Nachfolger suchte. Ich fand im Klinikum eine Assistenzarztstelle", erzählt die Ärztin, die in Berlin an der Freien Universität und im Uniklinikum der Charité studierte und an der Humboldt-Universität promovierte.

Vor acht beziehungsweise zehn Jahren kamen ihre Kinder Benita und Silas zur Welt – echte Schwedter. "Wir fühlen uns hier sehr wohl, die Stadt und die tolle Natur sind für Familien mit Kindern ein Glücksfall", sagt sie.