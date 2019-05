Unterlagen Windradbau liegen aus

Ingo Mikat

Fichtenhöhe (MOZ) Die Gemeindevertreter von Fichtenhöhe wurden in der letzten Sitzung der ablaufenden Wahlperiode über einen Vorgang interessiert, der für sie keinen Anlass zur Freude gab. Informiert wurde, dass jetzt die Antragsunterlagen der Firma e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH zur Errichtung einer Windkraftanlage in der Gemeinde Carzig ausgelegt worden sind.

Den Antrag für das Windrad hatte die Firma wegen des Rückbaus von drei älteren Windkraftanlagen bereits am 25. Oktober 2018 im Gemeinderat vorgestellt. Er wurde von der Gemeindevertretung Fichtenhöhe abgelehnt. Die Mehrheit der Abgeordneten sieht bereits jetzt zu viele Windkraftanlagen in der Region. Der Ortsbeirat Carzig läuft seit Jahren Sturm gegen neue oder höhere Windmühlen. In Carzig hat sich auch eine Bürgerinitiative gegründet, die alle rechtlich möglichen Mittel nutzt, um neue Anlagen zu verhindern.

Wie befürchtet, hatte das klare Nein der Gemeindevertretung nicht die erhoffte Wirkung, konnte das Vorhaben damit nicht gestoppt werden. Denn jetzt erfolgt, wie das Landesamt für Umwelt mitteilte, eine öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen. Dies geschehe einer entsprechend gesetzlicher Vorschrift, von dem das Unternehmen Gebrauch macht, heißt es aus der Behörde

Bis zum 14. Juni 2019 können interessierte Bürger den Antrag für das Projekt im Landesamt sowie zu den Sprechzeiten der Amtsverwaltung Seelow-Land einsehen. In dieser Zeit ist zudem auch noch die Abgabe von Stellungnahmen zu dem Vorhaben möglich.