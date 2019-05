Sicherheiten für Spielwelten

Ina Matthes

Spreenhagen (MOZ) Brandenburgs Bürgschaftsbank unterstützt mittelständische Firmen. Profitiert hat auch ein Spielplatzbauer aus Spreenhagen.

Sie baut Riesenameisen, Traumzauberbäume oder Burgen: Die Spreenhagener Firma Zimmer.Obst (Oder-Spree). Einer ihrer Holz-Spielplätze steht auf dem Gelände der Internationalen Gartenschau 2017 in Berlin. Die fantasievollen Welten von Frank Zimmer, Carsten Obst und ihren 55 Mitarbeitern kamen auch in der Bürgschaftsbank Brandenburg gut an, wie Geschäftsführerin Gabriele Köntopp sagt. "Diese Spielplätze sind etwas Besonderes."

Das ist aber nicht der einzige Grund dafür, dass die Bank am Mittwoch Unternehmer und Finanzexperten zu Zimmer.Obst einlud. In ihrer Reihe "Bürgschaftsbank vor Ort" präsentiert die Förderbank jährlich Unternehmen, für die sie gebürgt hat.

Die Spreenhagener Firma hat zweimal Bürgschaften erhalten. Damit konnte sie 2006 ein Grundstück und Gebäude im Gewerbegebiet kaufen. Als die Firma sich 2014 erweiterte und ein Nachbargrundstück erwarb, half die Bank erneut. Das Unternehmen habe nicht genug Eigenkapital für den Kauf gehabt, erläutert Geschäftsführer Carsten Obst.

Das Geschäft mit der Bürgschaftsbank sei "relativ unkompliziert" gelaufen. Die Bank springt dann ein, wenn Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten nicht genug bankübliche Sicherheiten vorweisen, um einen Kredit bei ihrer Hausbank zu bekommen. "Wir ersetzen fehlende Sicherheiten", sagt Gabriele Köntopp. Allerdings müsse die Firma auch ein tragfähiges Konzept bieten.

Bei Existenzgründungen, Betriebsübernahmen oder Wachstumsinvestitionen wird die Bank aktiv. Die Bürgschaften können eine Höhe bis 1,25 Millionen Euro beziehungsweise in Sonderprogrammen bis 1,5 Millionen Euro erreichen. Für die Bank sind die traditionellen Firmenbesuche auch eine Eigenwerbung. 2018 hat sie 21 Prozent weniger Bürgschaften ausgereicht.

Als Gründe wurden unter anderem die gute Konjunktur und niedrige Zinsen genannt. Viele Firmen konnten ihre Projekte selbst finanzieren. Das neue Jahr sei aber besser angelaufen, sagt Geschäftsführerin Köntopp.

Die Bürgschaftsbank ist eine Selbsthilfeeinrichtung des Brandenburger Mittelstands. Sie wird getragen von Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Versicherungen und Wirtschaftsver­bänden. Das Land und der Bund fungieren als Rückbürgen.