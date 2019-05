Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Ins Landesfinale bei "Jugend trainiert für Olympia" haben sich die älteren Mädchen der Evangelischen Schule Neuruppin gelaufen und gestoßen. Sie setzen sich nicht unerwartet im Regionalfinale am Mittwoch in Wittenberge an die Spitze.

Dabei sorgte Alicia Adigun-Martins im Kugelstoßen mit einer Weite von 13,57 Meter für eine herausragende Leistung. Nicht ins Landesfinale haben es die Mädchen aus Kyritz und die Jungen aus Neustadt, jeweils in der WK IV, geschafft. Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Freitagausgabe.