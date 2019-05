Es wächst und grünt ganz nah an Neuruppins Zentrum

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der rund 20 000 Quadratmeter große Schulgarten am Stöffiner Weg in Neuruppin wächst weiter.

Artenschutz, Blühstreifen, Aktionen gegen das Bienensterben: Diese Themen sind derzeit in vieler Munde. Im riesigen Schulgarten von Bauunternehmer und Hotelier Dr. Ulrich Kaatzsch am Stöffiner Weg wird darüber nicht diskutiert. Denn dazu besteht schlichtweg keine Notwendigkeit. Die Wiesen wachsen ungehindert. Der Boden ist unversiegelt. Ein Paradies für Bienen und andere Insekten befindet sich dort ganz nah am Stadtzentrum. Schüler des Evangelischen Gymnasiums tragen dazu bei, dass es dort blüht und grünt.

Praxislernen nennt sich das Angebot am Evi, das die Jugendlichen in den Schulgarten geführt hat. Dabei dürfen sich Schüler aussuchen, was sie an zwei Tagen im Schuljahr machen möchten. Das Gärtnern hat die fünf Jugendlichen, die in dieser Woche durch den Garten streiften, zwar nicht sofort interessiert. "Aber es ist besser als Nähen", meinte der 13-jährige Marc. Die Begeisterung nahm noch deutlich zu, als die Schüler dann endlich vor Ort waren und anpacken durften. Dr. Ulrich Kaatzsch zeigte sich von der Gruppe jedenfalls überzeugt: "Sie sind alle sehr fleißig und wissbegierig", sagte er am Dienstag. "Und sie scheinen gerne herzukommen", ergänzte er mit Blick auf Stina und Mira. Die beiden 13-Jährigen tobten über die Wiese und durchs fast hüfthohe Gras, das von Kornblumen durchzogen ist. "Nur, wenn es regnet, ist es nicht so toll". sagte der zwölfjährige Paul.

Bei den vergangenen Praxislernen-Stunden haben die Jugendlichen gemeinsam mit Ulrich Kaatzsch viel gepflanzt, aber auch einiges geerntet. Probieren ist dabei immer drin: hier ein Blatt vom Rucola, dort eine Blüte vom Feldsalat, der nicht geerntet wurde. Der Knoblauch in den Hochbeeten sieht schon stattlich aus. Ulrich Kaatzsch zog eine Pflanze heraus: Noch haben sich die einzelnen Zehen nicht gebildet. Der Knoblauch sieht eher aus wie eine Zwiebel. Mira kostete am Dienstag ein Blatt, das Ulrich Kaatzsch ihr reichte. Sie kaute vorsichtig. "Das schmeckt nach Senf." Tatsächlich handelte es sich um eine Senfpflanze. "Schmeckt viel besser als echter Senf", lautete Miras Fazit."Mischkulturen gedeihen besser", erklärte der Gartenbesitzer den Jugendlichen. So wurden beispielsweise Salat und Zwiebeln in einem Hochbeet kombiniert. Der Kohlrabi nebenan braucht noch Zeit. Gleiches gilt für Kartoffeln und Erbsen, die die Schüler ausgesät haben. Die Rote Beete streckt schon langsam ihre Blätter gen Himmel. Aber auch sie muss noch wachsen.

Die Schüler haben die Wildhecke gepflegt, die den Schulgarten vom nahen Feld abgrenzt. Dort gedeihen Schlehe, Holunder, verschiedene Beeren, Wildpflaumen und -birnen, Sanddorn und Quitte. "Und dazwischen entwickelt sich die Natur", sagte Ulrich Kaatzsch. Das gilt auch für das Areal, auf dem die Obstbäume wachsen. Sie hätten ordentlich geblüht, so Kaatzsch. Im Spätherbst kann dort zum ersten Mal geerntet werden.

Derzeit werden im Schulgarten am Stöffiner Weg Spaliere für Weinreben gestellt, damit auch diese Pflanzen viele Früchte tragen können. Außerdem ist ein großes Areal direkt am Eingang schon vorbereitet worden. Rasen wird gesät. Dort entsteht eine zweite Streuobst-Wiese. Ulrich Kaatzsch würde auch gern die Hochbeete erweitern, um den Jugendlichen ein noch vielfältigeres Angebot zeigen zu können. Bisher werkeln nur die Evi-Schüler in seinem Schulgarten. "Ich will die Jugendlichen an die Natur heranbringen. Sie sitzen ja oft sehr interessiert zu Hause vorm Computer. Aber das hier ist auch spannend."