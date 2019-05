Sanierung der L 16 lässt noch auf sich warten

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Im Mai sollte die Landesstraße 16 zwischen Neuruppin und Rheinsberg für eine Sanierung gesperrt werden. Doch obwohl der Monat schon halb um ist, gibt es bislang nicht mehr als diese allgemeine Aussage des Landesbetriebs. Daher konnte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn am Montag in der Stadtverordnetenversammlung auch keine detaillierten Antworten auf die Nachfrage geben, wie der Bauablauf geplant sei. "Ein genauer Zeitpunkt für die Vollsperrung steht noch nicht definitiv fest", sagte er. Die werde es aber geben müssen, sobald die Betonplatten am Berg aufgenommen werden. Sobald der Landesbetrieb weitere Informationen bekanntgebe, werde die Stadtverwaltung sowohl die Ortsbeiräte als auch die restliche Bevölkerung in Kenntnis setzen.