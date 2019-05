Mietvertrag für Rheinsbergs Haus der Begegnung verlängert

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Das Rheinsberger Haus der Begegnung (HdB) kann bis zum 31. Dezember 2020 an seinem Standort in der Schillerstraße 9 bleiben. Ursprünglich sollte die Begegnungsstätte Ende Juni ausziehen, weil das Gebäude saniert werden muss.

Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sagte, hat der Vermieter, die Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort, der Verlängerung zugestimmt. Damit wird die Notlösung, das HdB in der Remise unterzubringen, vorerst überflüssig. Somit können auch alle Angebote beibehalten bleiben. Neben einer Vielzahl an Freizeitbeschäftigungen für Kinder und Jugendliche, Sprach-, Mal- und Kunstkursen, Vorträgen und Offerten für Rentner bietet das HdB verschiedene Beratungen an. Auch Selbsthilfegruppen treffen sich dort. Dieses Spektrum hätte sich in der Remise nicht aufrechterhalten lassen.

"Die Stiftung bewertet die Angebote des HdB als sehr gut. Deshalb war sie selbst daran interessiert, das Problem zu lösen", so Schwochow. Die geplante Sanierung der Schillerstraße 9 wurde deshalb verschoben. Die Stiftung habe ein anderes Projekt in einem anderen Bundesland stattdessen vorgezogen.

Ob die Räume im neuen Bürgerzentrum an der Seestraße, die das HdB beziehen soll, bis Ende 2020 fertig sind, ist aber unsicher. Der von den Stadtverordneten verhängte Baustopp bleibt bestehen bis die Projektsteuerung für das Vorhaben neu vergeben ist. Die Ausschreibung ist jetzt erst in Absprache mit einer Berliner Anwaltskanzlei vorbereitet worden. Bauamtsleiter Daniel Hauke geht davon aus, dass der Projektsteuerer frühestens im Januar 2020 die Arbeit aufnehmen kann. Bis dahin geht es nur schleppend voran. Derzeit finden vereinzelte Arbeiten am Dach des Bürgerzentrums statt. In der Seestraße 12 müssen Heizungs- und Stromleitungen installiert werden. Erst dann können die Dielenböden eingebaut werden. Doch laut Hauke ist es wegen der Verzögerungen schwer, Firmen zu bekommen, weil sie anderweitig gebunden sind.