Lok stürmt mit U 16 in die Bundesliga

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Nachwuchs aus der eigenen Jugend rekrutieren – das wollen viele Sportvereine. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn die erste Männermannschaft wie beim SSV Lok Bernau in der zweiten Bundesliga spielt. Die Bernauer wollen jetzt den Versuch starten, die Jugendarbeit auf eine neue Stufe heben – und haben eine schlagkräftige Spielgemeinschaft auf die Beine gestellt. Die Lok-Talente sollen künftig gemeinsam mit Spielern des VfB Hermsdorf und von Alba Berlin gemeinsam in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) auf Körbejagd gehen. So werden die Nachwuchstalente gezielt an den Spitzenbasketball heran geführt.

Trainer ist Christian Barthelt

"Hier sollen Leistungsträger zusammen spielen, die perspektivisch auch mal höherklassig spielen können", erklärt Lok-Vorsitzender Sebastian Weege. Im neuen U-16-Team sind zwei Bernauer und sieben Hermsdorfer am Start. Trainiert wird das Team von Christian Barthelt.

Im Juni steht ein Qualifikationsturnier an, bei dem die neue Spielgemeinschaft sich für die Jugend-Bundesliga JBBL qualifizieren muss. "Es kann aber auch sein, dass es nicht genug Teams gibt, dann kommen wir ohne Qualifikation rein", erklärt Weege.

Die Gründung des Bundesliga-Jugendteams ist eine Weiter-entwicklung der Partnerschaft mit Alba Berlin. Die Jugendlichen aus den Jahrgängen 2004/05 der drei Kooperationspartner sollen in dem neuen JBBL-Team unter den bestmöglichen Bedingungen gefördert werden, um möglichst schnell den Anschluss an den leistungsorientierten Herrenmannschaften zu schaffen. Die Männermannschaft der Hermsdorfer spielt in der Oberliga, die Bernauer in der ProB und Alba in der Bundesliga – breite Einsatzmöglichkeiten für künftige Herren-Spieler.

Ganz freiwillig hat sich Lok Bernau dem Projekt nicht gewidmet, immerhin ist der Unterhalt des Teams ein gehöriger finanzieller Aufwand. Aber für die kommende Saison schreibt der Basketballverband vor, dass alle ProB-Ligisten ein JBBL-Team haben müssen.

Das neue Team trainiert in Hermsdorf und in Bernau. Und es könnte weiter gehen. "Eine U-19-Mannschaft in der Nachwuchs Basketball Bundesliga NBBL wäre der nächste Schritt. Aber wir warten erst einmal ab, wie sich alles entwickelt", so Sebastian Weege.