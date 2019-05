Feuerwehrleute sollen Rabatt im Fitnessstudio bekommen

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Mit einer knappen Mehrheit haben sich Neuruppins Stadtverordnete bei ihrer letzten Sitzung dazu durchgerungen, Feuerwehrleuten künftig einen Bonus in Fitnessstudios einzuräumen. Mit zwölf Ja-, acht Neinstimmen und neun Enthaltungen wurde dafür votiert, den Antrag der Linken-Fraktion in die Tat umzusetzen.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Wie sich bei der Diskussion herausstellte, liegen aktuell noch immer keine Details dazu vor, wie sich dieser Beschluss überhaupt umsetzen lassen könnte. Weder ist der Bedarf bei den Feuerwehrleuten konkret abgefragt worden, noch ist klar, ob Fitness-Studios von sich aus einen Rabatt einräumen würden. Daher ist auch nicht abzusehen, welche Kosten durch diese Idee für den städtischen Haushalt entstehen, falls die Stadt für den Rabatt zahlt.

Dabei war bei den Stadtverordneten Konsens, dass die Idee durchaus unterstützenswert sei. Allerdings merkte etwa der SPD-Fraktionsvorsitzende Nico Ruhle an, dass der Antrag in der jetzigen Form "noch nicht rund" sei, weil nicht einmal geregelt sei, für wie viele Stunden die Rabatte gelten sollen. Er appellierte daher, das Vorhaben beim neuen Gefahrenabwehr-Bedarfsplan mit zu berücksichtigen oder die Formulierungen des Antrags so zu verändern, dass die Verwaltung zuerst einmal prüfen muss, wie sich das Vorhaben umsetzen lässt. Der Aufruf verhallte ungehört.